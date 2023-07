AMLO responde a acusación del GIEI: ‘Es una campaña en contra del Ejército’

Este viernes 28 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia matutina desde Nayarit en compañía del gobernador Miguel Ángel Navarro y el gabinete de seguridad.

‘Es una campaña en contra del Ejército’, responde AMLO a las acusaciones del GIEI

Al preguntarle sobre el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre el caso Ayotzinapa, el presidente respondió que se trata solo de una campaña en contra del Ejército.

“Yo quiero contestar porque soy el comandante supremo de las fuerzas armadas, además de presidente. No es cierto, es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento”, agregó.

AMLO dijo que se busca desestabilizar a las fuerzas armadas. “Si fuera cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo el mandatario.

El GIEI advirtió que Instituciones del gobierno de la Cuarta Transformación, como el Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mantienen una actitud de opacidad y mentira sobre el caso Ayotzinapa.

AMLO pide a la DEA compartir información sobre elementos del Cártel de Sinaloa y CJNG

El presidente López Obrador pidió a la DEA compartir la información en la que asegura que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), tienen alrededor de 45 mil elementos.

“Que nos diga cuáles son las pruebas que tiene”, dijo AMLO y agregó que no están bien informados, pues son datos incorrectos y acusó que uno de los problemas del Gobierno de Estados Unidos es que no hay información entre ellos debido a que no se tocó ese tema en la reciente reunión bilateral.

¿Cuáles son los delitos que van a la baja en Nayarit?

Durante la conferencia de prensa matutina, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, explicó que la incidencia delictiva en Nayarit ocupa los lugares 26 a 32 a nivel nacional.

El homicidio doloso está en el lugar 26 a nivel nacional y la tendencia es a la baja, la trata de personas también está en el lugar 26 a nivel nacional con tendencia al alza, el secuestro está en el lugar 29 y con tendencia a la baja, robo de vehículos ocupa el lugar 20 a nivel nacional con tendencia a la baja, mientras que la extorsión ocupa el lugar 30 y también con tendencia al alza.

Los municipios con mayor incidencia delictiva en homicidio doloso y narcomenudeo, son los siguientes: