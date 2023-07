Ahora sí, AMLO: Xóchitl Gálvez lo señala de confesar que tuvo acceso a información fiscal

La aspirante a la candidatura de la alianza “Va por México”, Xóchitl Gálvez, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de mencionarla tres veces en su conferencia matutina y de admitir que tuvo acceso a su información fiscal, una acción por la que interpuso una denuncia en su contra.

“El presidente insiste en fake news y lo que yo le recomiendo es que se relaje. Lo veo muy preocupado y como dijeran los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal bancario y financiero y lo hizo público”, señaló en conferencia de prensa.

A pesar de la prohibición dictada por el Instituto Nacional Electoral (INE), López Obrador habló expresamente de la senadora esta mañana y aseguró que los abogados de Claudio X. González la asesoraron para denunciarlo por exhibir información sobre los contratos asignados a sus dos empresas -High Tech Services y OMEI- en los últimos nueve años.

“¿Saben que ahora me enteré que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Xóchitl? Lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar. Pero me está demandando, que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México”, dijo.

“¿Por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que, si uno sabe de que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado”, defendió.

Gálvez consideró que estas nuevas menciones por parte del presidente no solo violan la medida cautelar dictada por el INE, sino que son una muestra de desesperación.

“Este globo va que vuele para arriba, pero como cohete a la Luna”, dijo en referencia a las declaraciones de López Obrador, en las que asegura que los medios de comunicación intentan “inflarla” con las encuestas.

También adelantó que sus abogados preparan más denuncias contra el mandatario por los nuevos comentarios.

“Vamos a seguir trabajando, no me va a distraer el presidente de mis actividades, mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy por esta mención en la mañanera, pero ahora sí que estoy a sus órdenes”, indicó.