¡Va la de Xóchitl! ‘Taparrosca’ asegura que AMLO quiere que la gente no piense ni progrese

La aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no quitar la materia de matemáticas de los libros de texto gratuitos, porque es “condenar a los niños al pasado”.

En León, Guanajuato, la senadora panista se reunió con alrededor de 400 empresarios y representantes de la sociedad civil, congregados en el Poliforum de la ciudad.

Insistió que es necesario que los niños reciban clases de cómputo e inglés en las escuelas públicas, para que adquieran habilidades técnicas.

“Y hoy, lo que yo le agregaría: matemáticas, que no quiten las matemáticas, porque es condenar a los niños al pasado, la tecnología del futuro. Singapur logró lo que logró gracias a las matemáticas. El Presidente (López Obrador) quiere que la gente no piense, no progrese, no se desarrolle, para poder manipular su mente”, dijo.

Más tarde, acompañada por la senadora Alejandra Reynoso y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, criticó que los libros de texto hayan sido elaborados sin un método.

De acuerdo con la legisladora hidalguense, “fue una cosa absurda, una cosa no pública. No participaron los padres de familia, la sociedad, los especialistas. Es un asunto más ideológico que científico, y llevar un país por la vía ideológica no lo va a sacar adelante”, dijo.

Insistió en la experiencia de Singapur, país que apostó por la educación, por las matemáticas, la lectura y la tecnología, que son temas fundamentales.

En otro tema, criticó la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos” del gobierno del presidente López Obrador, la cual –destacó– es “un fracaso”, ya que, pese a que es una de las demanda de los ciudadanos, la Guardia Nacional, en entidades como Guanajuato, no actúa en contra del crimen organizado.

“Su política de abrazos y no balazos tiene ensangrentado a Guanajuato, eso no se vale, acusarlos con su mamá no funciona, se requieren ovarios para combatir al crimen y tengo los suficientes ovarios para aplicar la ley, ¡ya basta!”, dijo.

La senadora Gálvez consideró que es necesario que la Guardia Nacional realice tareas de investigación, retomar el Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) y que las policías estatales deben “yucatanizarse”, es decir, dotarlas de un fondo de vivienda, de buenos salarios y becas para sus hijos.