¿Eres tú, Tom Cruise? Ebrard presenta Plan Ángel con ayuda de la IA… al estilo película de Hollywood

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, presentó este lunes el Plan Ángel, su propuesta para el combate a la inseguridad en México basado principalmente en la Inteligencia Artificial.

“Hagamos y tengamos presente un plan que he diseñado en función de los viajes que he hecho a todo el mundo. He estado en todos los países importantes del mundo, y en cada uno he preguntado: ‘¿Qué funciona aquí? ¿Qué tecnología tienes aquí? ¿Por qué tienen ustedes esta seguridad?’”, dijo.

Ebrard subrayó que la inseguridad es uno de los principales obstáculos que enfrenta México y que evita que pueda detonar su verdadero potencial.

“Necesitamos darles el respaldo y la tecnología para que salgan adelante, para que cumplan su misión no al 100, al mil por ciento”, remarcó.

¿En que consiste el plan vs. la inseguridad de Marcelo Ebrard?

El Plan Ángel consiste en una combinación de ocho tecnologías de vigilancia:

Reconocimiento facial: Ebrard comentó que ya hay bases de datos en México generados por esta tecnología, pero el problema es que no están conectados entre sí.

Identificadores sobre disparos de armas de fuego: “Necesitamos tener las últimas versiones (del programa) para saber dónde ocurrió un disparo en cada ciudad, carretera o también en las zonas rurales de México”, comentó.

Detectores de armas por patrones de movimiento y reconocimiento morfológico de la delincuencia: “Un delincuente tiene una cierta forma de actuar y caminar y podemos establecer patrones. Eso ya es posible”, explicó el excanciller.

Rastreadores de vehículos y uso de drones: Aseguró que los primeros drones aplicados a tareas de seguridad fueron traídos por él cuando era jefe de Gobierno, en 2007.

“Pero hoy son muy avanzados. Debo decirles que México es uno de los principales diseñadores de drones del mundo”, destacó.

Cámaras inteligentes: El exfuncionario federal propuso que cada elemento de la Guardia Nacional pueda ser equipado con una de estas cámaras, lo que los convertiría en “fuentes de información en tiempo real de lo que está ocurriendo en la vía pública.

Inteligencia Artificial: Propuso crear un ecosistema basado en Inteligencia Artificial para tener todas las bases de México conectadas.