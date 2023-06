Morena no tiene en la bolsa 2024... pero ‘no hay oposición’

Analisas señalan que la oposición no tiene un candidato que pueda competir con Morena rumbo a las elecciones 2024.

A pesar de su histórica victoria electoral en el Estado de México, Morena “no tiene decidida en su favor la elección presidencial de 2024″, porque “sus gobiernos deberán rendir cuentas” que “no son favorables en seguridad, en salud, en derechos humanos”, consideraron expertos.

Sin embargo, advirtieron que para hacer frente a los suspirantes morenistas “no hay una oposición fuerte, con propuestas, con autocrítica, con humildad ni creíble. A sus partidos les debe quedar claro que la lucha deberá ser por el Congreso de la Unión, para hacer contrapeso al gobierno”, coincidieron.

Al participar en el Meet Point de El Financiero Bloomberg, titulado El resultado electoral y el nuevo panorama político del país, la estratega política Gisela Rubach Lueters planteó que “la elección de 2024 no está decidida, aún pueden pasar muchas cosas”, entre ellas la definición del método de elección de su candidato.

No obstante, subrayó que, para competir, entre las actuales dirigencias del PAN, PRI y PRD “es difícil que hagan un ejercicio de autocrítica, nunca lo han hecho y sólo buscan mantener a sus candidaturas y asegurar su sobrevivencia”.

En el foro –moderado por el periodista Héctor Jiménez Landín–, la especialista remarcó que en la oposición “no han entendido que lo que pasó en el Estado de México merece un análisis más profundo”, porque se trata de “una maquinaria electoral que tienen enfrente, presente en 23 estados, con el gobernador, con programas sociales y con poco respeto a las reglas del juego electoral”, frente a lo que estos partidos “sólo se la pasan mirando”, criticó.

Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, coincidió en que, “aunque no está decidida la elección de 2024, no habrá nada extraordinario en la unidad de Morena. Ni el PT ni el PVEM se atreverán a irrumpir y los aspirantes tampoco. El desenlace será una candidatura a la que se van a unir y no va correr la sangre al río”.

No obstante, en la oposición “no hay grandeza ni visión en las dirigencias de sus partidos. Hay un cinismo en el PRI al festejar lo que fue una derrota”, subrayó.

El periodista Salvador Camarena, columnista de esta casa editorial, expuso que “es muy pronto para decidir 2024, porque vendrá el desgaste de Morena en los estados que gobierna y tendrán que rendir cuentas”.

Sobre el panorama de la oposición que enfrentará a Morena el año próximo, comentó que hoy sólo “dan un espectáculo patético; no se les da la autocrítica de lo que no les funcionó y festejan la derrota como victoria. Nadie quiere ponerlos en el paredón, lo que la ciudadanía quiere son sólo dirigencias creíbles, que logren acuerdos y que propongan perfiles competitivos” como candidatos.