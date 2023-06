Las corcholatas en competencia

Todo parece indicar que el proceso de selección de la corcholata presidencial se llevará a cabo en orden y de acuerdo a la voluntad del líder todopoderoso que dirige los rumbos del país, de Morena y de las vidas de una individua y tres individuos que desean tener su bendición para sucederlo en el trono.

Creo que la decisión del Presidente es correcta. Tener el orden y el control estricto del proceso le permite garantizar un buen resultado sin mayores problemas. Veamos: el Presidente accedió a la petición de Marcelo de que se debía de renunciar al cargo un tiempo razonable antes de que se lleve a cabo la elección para que nadie abuse de su puesto. Esto claramente en alusión a Claudia, que usa el Zócalo como salón de usos múltiples de su campaña, pero también para Adán Augusto, que se pasea por el país alegremente sin pagar un solo viaje y aprovecha para armar eventos mediáticos cada que puede por cuestiones de su cargo. Mientras eso pasa, Marcelo tiene que romper relaciones con Perú. El caso de Monreal a nadie le interesa.

También el Presidente realizó un llamado para que los gobernadores se abstengan de manifestar su apoyo con eventos masivos a las corcholatas. Esto claramente por Claudia a la que, por ejemplo, le organizaron un evento en Oaxaca con miles de personas, casi casi la Guelaguetza para ella, pero también para Adán Augusto, al que varios gobernadores le echan porras y le organizan gente. Mientras eso pasa, Marcelo tiene que arreglar los ambiciosos proyectos de la impactante ALCE (Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio). Las placeadas de Monreal a nadie le interesan.

El Presidente decidió también que no hubiera debates ni confrontaciones directas entre los participantes. Esto para no generar un ambiente rasposo en la contienda y evitar que las cosas se salgan de tono, que existan acusaciones que puedan ser usadas por los malvados opositores y mantener la unidad del movimiento. Esto claramente en alusión a Marcelo que ha buscado pegarle a Claudia cada que ve la oportunidad. Pero también para Adán Augusto que le ha entrado con gusto a hablar de las encuestas pagadas por la señora Sheinbaum y cosas por el estilo. Los pleitos de Monreal a nadie le interesan.

Por si fuera poco, el Presidente anunció premios para todos los participantes: el ganador, que la mayoría supone que será Claudia, pues tendrá la oportunidad de recibir un país dominado por el crimen y con las instituciones gubernamentales devastadas. El segundo lugar, que la mayoría supone que será Marcelo, el líder de Morena en el Senado, y el tercer lugar, que se supone será Adán Augusto, tendrá el liderazgo del partido en la Cámara de Diputados. Al cuarto lugar, que todos saben que será Monreal, le darán un puesto en el gobierno. Pero eso a nadie le interesa.

Sin embargo, hay que decir lo siguiente: existe un escenario real en el que Marcelo puede ganar la elección: si AMLO ya no se mete a favor de Claudia, si saca las manos del proceso el Presidente, Ebrard –que está cerca en las encuestas– la puede alcanzar y ganarle, no es ningún reto formidable. Nada más de oírla te das cuenta de que duerme a Gandhi. El Presidente debe dejar hacer “un solito” a Claudia. Digo, si no gana la interna ya con todo el apoyo que le dieron, la grande se les va a complicar. La apuesta de Marcelo es competir en un escenario de igualdad de oportunidades aunque sea un par de meses y todo parece indicar que sí se le puede acomodar el escenario para ganar.

Por otro lado, Adán Augusto podría no renunciar, quedarse con el poder que tiene como secretario y participar como jefe de grupo en el reparto de candidaturas, total, de cualquier forma, será legislador.

En el caso de Monreal puede hacer lo que quiera porque a nadie le interesa.