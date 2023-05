‘AMLO no se acuerda de la seguridad de Tamaulipas’: Francisco García Cabeza de Vaca

Este martes, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se pronunció contra los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habló en la conferencia matutina, sobre la situación del estado durante la gestión del panista al frente de la entidad.

En un video, el exgobernador pidió al gobierno federal que “dejen de estar buscando culpables, de estar señalando personas” por la actual inseguridad en el estado.

“O no se acuerda o no quiere acordarse, pero le recuerdo: cuando concluí mi mandato como gobernador, Tamaulipas se encontraba entre los seis estados más seguros del país”, aseguró García Cabeza de Vaca.

Asimismo, García Cabeza de Vaca rechazó los dichos de AMLO en su contra, señalando al presidente y al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, de “dejar entrar” la violencia a la entidad.

“Ustedes dejaron pasar estos enfrentamientos. En nuestro estado no se implementaron las políticas de ‘abrazos, no balazos’, acá no hubo tregua a violentos. Están conscientes de lo que sucede en Tamaulipas es producto de la complicidad”, denunció Cabeza de Vaca tras lo dicho por López Obrador.

Va mi respuesta a la mención que esta mañana hizo el Presidente @lopezobrador_ sobre mi persona. pic.twitter.com/KpfDXjGvJF — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 2, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre García Cabeza de Vaca?

Durante la conferencia matutina de este 2 de mayo, el presidente López Obrador se refirió a la situación actual de Tamaulipas, luego que se reportaran bloqueos y quemas de vehículos durante el fin de semana pasado en varias zonas del estado.

Al respecto, AMLO aseguró que las acusaciones que afirman que la inseguridad en el estado era menor durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca son una “lanzada política”, dirigida contra el gobernador actual del estado, Américo Villarreal.

“Están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas, que antes cuando estaba el gobernador García Cabeza de Vaca, prevalecía la paz”, dijo el presidente sobre lo anterior.