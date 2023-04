Del Moral atacó y Delfina fue por las propuestas

Los ataques mutuos por corrupción fueron el eje del primer debate anoche entre las candidatas de la coalición Va por México, la priista Alejandra del Moral, y de la alianza Morena, PT y PVEM, la morenista Delfina Gómez, al gobierno del Estado de México.

“El PRI es sinónimo de corrupción, de privilegios y de falta de escucha a las necesidades de la gente”, por lo que “llegó la hora de decirle adiós, de una vez por todas, al PRI de los abusos y los privilegios”, abrió fuego la maestra Delfina, extitular de la SEP, al iniciar el primer tema, el del combate a la corrupción, que puso en la mesa la moderadora, la periodista Ana Paula Ordorica.

Con dureza, Del Moral le reviró: “Tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en tus responsabilidades. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robar a los trabajadores y es algo que tú hiciste. Con qué calidad moral puedes hablar de combate a la corrupción. Tú representas la corrupción”, le refutó.

Al responder que “la campaña del PRI se basa en mentiras”, la moderadora le dijo que se trata de acusaciones de un tribunal, por lo que, entre reclamos de los integrantes del equipo de campaña de la morenista por la interrupción, Gómez Álvarez explicó que “fue un fallo que se hizo a un partido, no a una persona, por mí no ha pasado nada. Y no tuve ninguna situación, fue una sanción a un partido, y hoy son sólo prácticas de desinformación”.

La priista acusó a la maestra de no tener la capacidad de tomar decisiones propias, que es “manipulada” y que es sólo parte de “un cambio que destruye familias y comunidades; donde gobiernan siempre han entregado malos resultados”, dijo.

“La diferencia que hay entre nosotras es que en las acusaciones la señalan a ella”, y en su caso –explicó– “la corrupción es de las personas, no de las instituciones. Yo no tengo ninguna sanción, soy transparente y honesta”, remató.

Gómez Álvarez se quejó de los ataques y aseguró que, en su lugar, ella ofrece propuestas y “acciones contundentes” contra la violencia, y prometió aumentar y fortalecer a los Ministerios Públicos, para que “no se deje de atender a las víctimas por falta de personal” o que “los delincuentes salgan libres”.

En medio de generalidades en sus propuestas de gobierno –en combate a la corrupción, violencia de género, seguridad, transporte, agua potable y cultura y recreación– Gómez reprochó que “la candidata del PRI se la ha pasado todo el debate atacando, calumniando, y entiendo su desesperación, está 20 puntos abajo en todas las encuestas”.

La respuesta de Del Moral fue: “Las encuestas no votan, no hay un resultado escrito”.