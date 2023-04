De críticas a la moderadora a opiniones divididas: ¿Quién ganó el debate en el Edomex?

Terminó el primer debate por la gubernatura del Estado de México, protagonizado por Delfina Gómez, de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ (Morena y aliados) y Alejandra del Moral, de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD), realizado la noche de este jueves 20 de abril.

El debate, más allá de las propuestas, fue protagonizado por los ataques entre ambas candidatas, ya que mientras Delfina Gómez recordaba el liderazgo que mantiene en las encuestas y el desespero de la candidata de Va por México al saber que ella será quien entregue el Estado de Méxco, del Moral recordó a la expresidenta municipal de Texcoco los presuntos ‘diezmos’ que tomaba del salario de trabajadores del ayuntamiento.

El evento se dividió en cuatro bloques:

Corrupción.

Violencia de género.

Servicios públicos.

Cultura y Recreación.

En cada uno de ellos, las candidatas expusieron cómo invertirán y trabajarán; sin embargo, la conversación en redes sociales se volcó sobre quién ganó el debate, si la candidata de Va por México hizo quedar mal a Delfina Gómez o si esta “fue mucha pieza” para del Moral.

Reacciones tras el debate por el Estado de México

A continuación te compartimos algunas de las principales reacciones tras el debate por la gubernatura del Estado de México este jueves:

Gerardo Fernández Noroña

El diputado del PT fue uno de los primeros en acusar que el debate fue un dos contra uno, ya que dijo que la intervención de la moderadora, la periodista Ana Paula Ordorica, fue contra Delfina Gómez y en favor de Alejandra del Moral:

“El INE faccioso organizó un debate de todos contra Delfina Gómez. Pero Delfina es mucha pieza y el pueblo la apoyamos... Le fue muy mal a la candidata del INE, Ana Paula Ordorica, en el debate entre la próxima gobernadora del estado de México”, dijo el diputado.

Marko Cortés

“En el #DebateEdomex, la candidata de Morena de pena ajena, no propuso nada, no respondió porqué le robó el 10 por ciento del ingreso a trabajadores de Texcoco. Hoy quedó claro que Alejandra del Moral es la más capaz para gobernar”, escribió el líder nacional del PAN.

Mario Delgado

“¡La Mtra. Delfina Gómez está arrasando en el debate! No solo le está dando cátedra a la candidata de la corrupción, sino hasta a la “moderadora”, que de imparcial no tiene nada. ¡Son 2 vs 1!”, dijo el líder nacional de Morena.

Andrea Chávez

“Que vergüenza la moderación del debate del Instituto Electoral del Estado de México. La moderadora Ana Paula Ordorica se está prestando a las peores prácticas de la vieja clase política mexiquense. Lo que no ganan en las urnas, lo buscan conseguir a la mala. Ya se van”, dijo la diputada al criticar el trabajo de la periodista.

Miguel Ángel Osorio Chong

“#AleGanóElDebate y ganará la gubernatura del Estado de México. Alejandra del Moral tiene carácter, criterio y capacidad para gobernar y resolver las problemáticas de las y los mexiquenses. ¡#AleGobernadora!”, dijo el exlider de la coordinación en el Senado del PRI.

Lilly Téllez

“¡Felicidades Ale! ganó por mucho el #DebateEdomex. A Delfina le fue muy mal, vean las caras de preocupación de Mario Delgado y Horacio Duarte en pleno debate”, dijo la senadora del PAN al compaartir imágenes de los funcionarios de la 4T al momento del debate.

¡Felicidades Ale! @AlejandraDMV

ganó por mucho el #DebateEdomex



A Delfina le fue muy mal, vean las caras de preocupación de Mario Delgado y Horacio Duarte en pleno debate 👇 pic.twitter.com/h9hkzshSPW — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 21, 2023

Horacio Duarte

“En el tema de pueblos originarios y comunidades indígenas la moderadora Ana Paula Ordorica muestra de cuerpo completo su racismo y clasismo. #DebateEdoMéx2023 ¿Cómo se atreve el IEEM a traer a semejante racista a conducir un debate oficial?” acusó Duarte.

Kenia López Rabadán

“Es evidente que Alejandra del Moral es la única que tiene Propuestas. Morena solo planea saquear al Edomex a punta de moches porque han demostrado que robar es lo mejor que saben hacer”, dijo la legisladora panista.