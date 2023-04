Solalinde anuncia desaparición del INM luego de la tragedia con migrantes en Ciudad Juárez

El Instituto Nacional de Migración (INM) ya cumplió su ciclo, por lo que será sustituido por una nueva dependencia que podría llamarse Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (Conmexico), en la que ya no estaría contemplado Francisco Garduño, actual titular del instituto, ni el Ejército, informó el padre Alejandro Solalinde, en entrevista con medios de comunicación.

“No se contempla la estructura del Instituto Nacional de Migración porque ya cumplió con su ciclo, desde (Carlos) Salinas de Gortari hasta ahorita, era una inercia que no tenía porque existir”, dijo el sacerdote luego de mantener un encuentro privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Se le preguntó si Francisco Garduño estaría dentro de la dependencia; sin embargo, perfiló que no.

“Yo creo que no, pero no me toca decirlo”, expresó.

Si bien, el nombre sólo es una propuesta, el cambio es un hecho, pues el Ejecutivo federal ya aprobó al secretario Ejecutivo el proyecto, cuyo nombre será revelado por él.

“Puedo adelantar que es una persona muy querida, una persona sin cola que le pisen, que viene trabajando desde hace muchos años con la dimensión pastoral del Episcopado Mexicano, que es una persona intachable, lo quieren muchísimo migrantes de aquí, de allá y de todos lados, una persona inobjetable”, dijo este martes 4 de abril.

Acotó que no se trata de ningún perfil clerical sino sólo católico.

En la coordinación estarían cónsules, embajadores, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejero Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), Iglesia, medios de comunicación.

Se le preguntó si ya no seguirían mandos militares al frente de la estrategia contra migración y afirmó que “ninguno”.

Lo anterior, luego de que la semana pasada se presentara un incendio de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 muertos.