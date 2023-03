‘La tigresa’ y la política: ¿Cuál fue su relación con AMLO?

La actriz y modelo mexicana Irma Serrano, mejor conocida como ‘La Tigresa’ -y quien tuvo una relación cercana con el presidente Andrés Manuel López Obrador- murió este miércoles 1 de marzo, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes.

Tras una larga trayectoria en el cine y televisión, la talentosa artista chiapaneca incursionó en la política: formó parte del Senado de la República y fue diputada federal por el estado de Chiapas -incluso confesó que quería ser Presidenta de México-.

Su vida política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), después con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y para concluir, de forma independiente.

@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano.



Conocida como “La Tigresa”, fue una cantante, actriz y política mexicana de amplia trayectoria.



A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/o5V5JvbJ1l — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) March 1, 2023

¿Cuál fue la relación de Irma Serrano con AMLO?

Irma Serrano apoyo la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, cuando este buscaba la Presidencia de la República por tercera ocasión en 2018.

El apoyo de ‘La Tigresa’ fue tal que incluso lo acompañó en un mitin realizado en Comitán, Chiapas, días antes de la elección presidencial.

En ese encuentro, AMLO aseguró que Irma Serrano lo apoyó cuando él fue candidato en las elecciones para la gubernatura de Tabasco en 1994.

“Esta señora la quiero mucho porque hace como 25 años yo fui candidato a gobernador en Tabasco. En aquellos tiempos andaba yo solo, sin apoyo, los dirigentes no me apoyaban y esta señora fue a Tabasco y me acompañó en esa campaña”, afirmó el ahora mandatario mexicano.

En 1994, el priista Roberto Madrazo ganó la gubernatura de Tabasco con el 56.10 por ciento de los votos. López Obrador quedó en segundo lugar, con un 37.75 por ciento de los sufragios.

‘La Tigresa’ también defendió a Cuauhtémoc Cárdenas y estaba en contra del PRI y de Carlos Salinas de Gortari, a quien llamó “hijo de la chingada” en un mitin de 1994 en favor de López Obrador.

“Si en seis años, ese hijo de la chingada no pudo ver ni pudo oír los reclamos de todo el país, sobre todo de las clases humildes, del campesino, del trabajador, con un sueldo de miseria”, expresó.