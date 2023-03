López Obrador abraza a ‘La Tigresa’

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador agradeció a Irma Serrano ‘La Tigresa’ por su presencia durante un mitin realizado este lunes en Comitán, Chiapas.

El abanderado de Morena aseguró que 'La Tigresa' lo apoyó cuando él fue candidato en las elecciones para la gubernatura de Tabasco en 1994.

"Esta señora la quiero mucho porque hace como 25 años yo fui candidato a gobernador en Tabasco. En aquellos tiempos andaba yo solo, sin apoyo, los dirigentes no me apoyaban y esta señora fue a Tabasco y me acompañó en esa campaña", afirmó el presidenciable.

En 1994, el priista Roberto Madrazo ganó la gubernatura de Tabasco con el 56.10 por ciento de los votos. López Obrador quedó en segundo lugar, con un 37.75 por ciento de los sufragios.

En marzo pasado, el abanderado de Morena indicó que, en caso de un fraude electoral en la elección para presidente, él se retiraría a su casa en Palenque, Chiapas, pero dijo que quien 'soltara al tigre' sería responsable de amarrarlo.

"El que suelte al tigre, que lo amarre. Yo no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral, así de claro", declaró el presidenciable durante la 81 Convención Bancaria.

El exjefe de Gobierno reiteró este lunes su preocupación por un eventual fraude el próximo 1 de julio, por lo que llamó a sus simpatizantes a no bajar la guardia y a continuar con la promoción del voto.