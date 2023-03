La vez que Irma Serrano, ‘La Tigresa’, dijo que quería ser presidenta de México

Cantante, senadora y actriz... la vida de Irma Serrano ‘La Tigresa’, quien murió a los 89 años, abarcó varios escenario de la vida moderna de México.

Chiapaneca de nacimiento, Serrano se ‘codeó' con figuras como El Santo, con quien hizo su debut cinematográfico en el filme Santo contra los zombies, o con Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México, de quien fue amante, en palabras de la misma actriz.

En lo político, Serrano perteneció a las filas del Partido Revolucionario Democrático, ocupando un puesto en el Senado representando a Chiapas entre 1997 y 2000, y no ocultó su apoyo por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acompañó en un evento de su campaña en 2018.

“Esta señora la quiero mucho porque hace como 25 años yo fui candidato a gobernador en Tabasco. En aquellos tiempos andaba yo solo, sin apoyo, los dirigentes no me apoyaban y esta señora fue a Tabasco y me acompañó en esa campaña”, dijo López Obrador en esa ocasión.

¿Irma Serrano, presidenta?

¿Su paso por la política habrá creado una ‘sed presidencial’? En una entrevista con la agencia EFE en 2003, la actriz reveló sus aspiraciones por la ‘silla grande’.

Por ese entonces, la ‘rumorología presidencial’ ubicaba a Martha Sahagún, esposa del entonces mandatario Vicente Fox, como una de las aspirantes a llegar a Los Pinos en los comicios de 2006 (que terminaron siendo ganados por Felipe Calderón).

“Tengo más derecho, más pantalones y más pantaletas que ‘Martita’ (Marta Sahagún, la primera dama), que también quiere ‘aventarse’ (lanzarse)”, dijo a la agencia.

‘La Tigresa’ fue una crítica de Fox, quien encabezó el primer gobierno de alternancia en México, al que recomendó mejor dedicarse a ser “primer actor”.

¿Por qué le decían ‘La Tigresa’?

La revista Quién explica que fue ella quien tomó el apodo de una historieta del editor José Guadalupe Cruz Díaz, y de la que fue protagonista.

Haciéndole ‘honor’ al mote, Irma Serrano era conocida por su fuerte carácter y por tener, en sus inicios, una de las mejores voz de la música ranchera.