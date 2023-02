Ebrard mintió sobre el programa ‘Quédate en México’, responde la exembajadora Martha Bárcena

La exembajadora Martha Bárcena se defendió de las acusaciones hechas por Marcelo Ebrard este martes, luego de que el canciller afirmara que ella ha difamado su labor en materia de migración.

Bárcena explicó que en noviembre de 2018 hubo una negociación entre Marcelo Ebrard, Mike Pompeo y Kirstjen Nielsen, quienes eran secretario de Estado y secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos en ese momento. Dichas conversaciones concluyeron en el acuerdo del programa ‘Quédate en México’.

“Ese acuerdo fue el que aceptó Ebrard, que dice que no, y que siempre manejó como una medida unilateral de EU, y es lo que dice Pompeo en sus memorias. De ese acuerdo yo no tuve conocimiento, a mí Ebrard me informó (...) que mientras yo comparecía en el Senado, Kirstjen Nielsen iba a informar que nos iban a regresar migrantes al amparo de una parte de su ley”, apuntó la exembajadora de México en EU en una entrevista con Radio Fórmula este martes.

“Yo creí que efectivamente era una medida unilateral de EU, pero después tanto EU como las memorias de Pompeo confirmaron que no fue algo unilateral, que fue algo acordado entre Ebrard, Pompeo y Nielsen”, agregó.

Esa primera parte de la negociación del acuerdo migratorio entre México y EU ocurrió a finales de 2018, pero hubo otra en el periodo de mayo-junio de 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México si no disminuía el flujo migratorio, puntualizó la exfuncionaria.

Ahí fue cuando Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa que México fuera un ‘Tercer País Seguro’, algo que Bárcena, siendo embajadora, asegura que rechazó.

Esta mañana, Ebrard aseguró que Bárcena sí aceptó el programa de ‘Tercer País Seguro’, con la condición de que fuera similar al que Turquía tuvo con la Unión Europea, que acordó pagar a dicha nación por los migrantes que recibía.

Al respecto, Bárcena respondió que quizá Marcelo Ebrard no entendió los comentarios que ella hizo en inglés en esa conversación que ambos tuvieron con funcionarios de EU, o que estaba mal interpretando el rechazo que ella hizo.

“Es clarísimo que siempre estuve en contra del acuerdo del ‘Tercer País Seguro’”, puntualizó.

“El dar a conocer estas cosas no es rencor, ni es ingratitud, es justamente poner la verdad sobre la mesa para que este país tome decisiones con base en la verdad. Y no hay mayor lealtad a México, a su presidente y a su gobierno, que hablar con la verdad”, agregó Bárcena en la entrevista con el medio.

Ebrard afirma que Bárcena ‘es rencorosa’

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se lanzó este martes contra la exembajadora Martha Bárcena, y la acusó de difamar su labor en torno a las políticas migratorias acordadas durante con el gobierno de Donald Trump. Afirmó que la exfuncionaria es rencorosa y que lo ha calumniado desde que dejó su cargo.

Al ser cuestionado sobre el acuerdo que Pompeo reveló que tuvieron sin informar a Bárcena, Ebrard recordó que la administración Trump intentó imponer a México el acuerdo del ‘Tercer país seguro’ a través de amenazas como la imposición de aranceles comerciales pero el gobierno de López Obrador no lo aceptó.

Aseguró que durante las negociaciones con funcionarios estadounidenses estuvo informando al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que ocurría e incluso se dirigió al Senado de la República para pedir un acuerdo político que hiciera frente a las amenazas de Estados Unidos.

“Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultándole información al presidente, no sería yo canciller ahorita”, remarcó esta mañana.