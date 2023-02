AMLO reconoce diferencias ‘de fondo’ con el morenista Ricardo Monreal

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, admitió que sí tiene diferencias con el senador Ricardo Monreal. Esto, refiriéndose a los conceptos de derecho y justicia que ambos tienen.

‘’Ricardo Monreal con que sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. No podríamos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida’', dijo AMLO.

López Obrador hizo referencia a las declaraciones de Monreal en la Reunión Plenaria de los diputados de Morena, donde este respondió ‘’me quedo con la ley y el estado de derecho’'.

“Esa es una diferencia que tenemos, no politiquera, esta es de fondo, porque no sólo es Ricardo el que piensa así, son muchísimos y los abogados casi todos y yo no coincido con eso”, reconoció AMLO.

AMLO acusa a EU de degradar categoría aérea por no coincidir con construcción del AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ofrece su conferencia mañanera este viernes 3 de febrero de 2023 desde Palacio Nacional.

El mandatario habló esta mañana sobre los vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la categoría en seguridad aérea asignada por Estados Unidos y la designación de predios abandonados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) como áreas naturales protegidas. A continuación te presentamos los puntos más destacados de su mensaje.

El presidente acusó a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) de degradar la categoría en seguridad aérea del país como represalia por detener las obras del aeropuerto de Texcoco.

“Está muy enredado su planteamiento siendo tan sencillo, ellos todo lo que hagamos les parece mal porque todas estas agencias estaban involucradas en la construcción del aeropuerto de Texcoco, y nunca han aceptado la decisión que se tomó de construir el aeropuerto Felipe Ángeles”, comentó en referencia a las críticas que ha recibido por haber trasladado las operaciones de las aerolíneas de carga al AIFA y de la baja calificación de su gobierno en el manejo de la seguridad aérea.