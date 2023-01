Sheinbaum: ‘Sí hay capacidad en la jefa de Gobierno’

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, afirmó, ante las críticas a su gestión por los accidentes en el Metro que han dejado al menos 29 muertos, que sí tiene la capacidad para gobernar.

La aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia, además, aseguró, tras entregar reconocimientos a miembros destacados de la policía capitalina, que no miente cuando afirma que su gobierno ha realizado una “inversión histórica” en el Metro.

“Hay una idea, primero, de que no estamos diciendo la verdad, y sí la estamos diciendo, nosotros no mentimos. Y hacemos nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho y como lo hemos seguido haciendo. Segundo, de que no hay capacidad en la jefa de Gobierno, sí hay capacidad en la jefa de Gobierno, y tenemos un gran equipo, y la mejor demostración es lo que hemos hecho en seguridad”, dijo.

Sheinbaum anunció, además, que los trabajadores y directivos del Metro, con el apoyo de la Guardia Nacional, aumentarán las inspecciones nocturnas a las vías, talleres y trenes, para prevenir y evitar que haya más episodios “atípicos” y “fuera de lo normal”.

La funcionaria aseguró que “en cuatro años hemos hecho historia”, ya que, destacó, se ha reducido la incidencia delictiva durante su gestión.

“En cuatro años vamos a lograr que los delitos de alto impacto, todos, se reduzcan más de 50 por ciento, algunos 60 por ciento, algunos 70 por ciento”.

“A lo mejor en ese momento hubiera dicho: ‘es difícil’, parecía casi imposible, y ¿saben qué? Lo logramos”, presumió.

Por otra parte, se quejó de que a partir del caso de la adolescente María Ángela Olguín, quien fue reportada como desaparecida en el paradero de Indios Verdes, se preparaba una “campaña”, contra su administración, “relacionada con desaparición (y) secuestro”.

Respecto a que la adolescente, de acuerdo con la fiscalía capitalina, se ausentó de manera voluntaria y no fue víctima de algún delito, la jefa de Gobierno aseveró que en su gobierno no se especula, “se investiga y se da a conocer la verdad”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó, en otro tema, que se tienen avances en el caso de atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva: “Pronto les informaremos”.