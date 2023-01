Yasmín Esquivel podrá presentar alegatos de defensa en investigación sobre plagio: Graue

La ministra de la Suprema Corte subrayó que no renunciará a su cargo y defendió ser la autora original de la tesis. (Cuartoscuro)

La ministra Yasmín Esquivel podrá exponer sus alegatos de defensa en la investigación que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace sobre el presunto plagio que cometió en su tesis de titulación, dijo este lunes Enrique Graue, rector de la institución.

Subrayó que la máxima casa de estudios no actuará de forma precipitada en el proceso, agregando que se abrirá un espacio para que Esquivel presente su versión de los hechos.

La semana pasada, Graue anunció que convocaría al Comité Universitario de Ética, que deriva de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise el dictamen de la FES Aragón que encontró que la tesis de Esquivel era una “copia sustancial” de la presentada por el entonces alumno Edgar Ulises Báez.

Será hasta que el trabajo de ese comité acabe cuando Graue convocará a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para “analizar en conjunto las diversas sanciones que puedan aplicarse”.

“La Rectoría, depositada en mi persona, de ninguna manera evade su responsabilidad. Actúo, y así lo seguiré haciendo, en el marco de la legislación universitaria. No puedo, ni debo ir más allá de lo que la normativa nos permite”, dijo el viernes 20 de enero.

El ‘dilema’ del título de Esquivel

A pesar de determinar que la ministra Esquivel sí cometió plagio en su trabajo de titulación, la máxima casa de estudios afirmó no tener forma de invalidar su título.

“La normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”, apuntó.

Por esto, turnó el expediente a la Secretaría de la Educación Pública (SEP), específicamente a la Dirección General de Profesiones, para que fuera este órgano el que decidiera sobre la validez o no del documento.

Esto generó el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al rector Graue de buscar “lavarse las manos” sobre el asunto.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, protestó el 12 de enero.

La SEP envió de regreso el expediente del caso a la UNAM para que sea la institución la que determine qué se hará con el título de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.