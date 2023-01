Tesis de Yasmín Esquivel: Comité Universitario de Títulos de la UNAM analizará pruebas del plagio

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocará a la Comisión Universitaria de Títulos para analizar el caso del supuesto plagio que la ministra Yasmín Esquivel hizo durante su proceso de titulación, dijo este viernes el rector Enrique Graue.

“Pronto estaré llamando al Comité Universitario de Títulos, que deriva de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise el dictamen de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis, y así dar cabida al debido proceso al que toda persona tiene derecho”, dijo.

Será hasta que el proceso termine cuando el rector convoque a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para “analizar en conjunto las diversas sanciones que puedan aplicarse”.

Graue reconoció que el escándalo del presunto plagio ha puesto “en entredicho” el prestigio de la máxima casa de estudios, pero aclaró que no se cederá a “presiones externas” para hacer juicios sumarios”.

Un comité de la FES Aragón encontró que existe “evidencia sustancial” que señala que la ministra Esquivel cometió un plagio en su tesis de titulación presentada en 1987.

Sin embargo, la UNAM aclaró desde entonces que carece de los mecanismos necesarios para anular su título, esto a pesar de que se comprobó la falta académica.

“La normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”, apuntó.

Este argumento fue defendido este viernes por el rector Graue, que remarcó que siempre ha actuado en el marco de la legislatura universitaria.

“No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite”, agregó.

UNAM vs. AMLO

Por ello, la Universidad remitió el expediente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que fuera la dependencia la que decidiera sobre la validez del título de la ministra Esquivel.

Sin embargo, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, afirmó que la Dirección General de Profesiones de la secretaría no está facultada para cumplir con la medida solicitada por la universidad.

“Hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario, entonces se pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen sino que emitan ellos una resolución”, dijo en la ‘mañanera’ del 16 de enero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el rector Graue buscaba “lavarse las manos” sobre el escándalo.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, protestó.

A esto pareció contestar este viernes, al asegurar que “la Rectoría, depositada en mi persona, de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos”.