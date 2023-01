Graue ‘responde’ a AMLO por tesis de Yasmín Esquivel: ‘No evado mi responsabilidad’

Enrique Graue dijo que la UNAM no actuará 'en forma apresurada e irresponsable' ni en 'respuesta a presiones externas' sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel.

Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respondió -sin mencionarlo directamente- al presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo acusó de “lavarse las manos”, sobre la anulación del título universitario de la ministra Yasmín Esquivel, quien plagió su tesis de licenciatura en 1987.

Mediante una conferencia de prensa, la máxima autoridad de la UNAM aseguró que “de ninguna manera” está evadiendo su responsabilidad, como acusó AMLO, y sentenció que su actuar responde al marco legislativo de la Universidad Nacional.

“Que quede muy claro: la rectoría depositada en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo, ni debo, ir más allá de lo que la normatividad nos permite”, declaró Graue.

“El plagio de una tesis no es caso menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Un acto que pone en entredicho la ética y moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico”, añadió.

Asimismo, Enrique Graue mencionó que tienen claro que el despido de la profesora Martha Rodríguez Ortiz (asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel) y las reformas que la UNAM realizará a su normatividad para evitar el plagio de tesis, no son suficientes para redimir la indignación de la comunidad universitaria, por lo que informó que un Comité Universitario de Títulos analizará el caso de la ministra Yasmín Esquivel.

¿Qué fue lo que dijo AMLO?

Después de que la FES Aragón confirmara que la ministra Yasmín Esquivel sí plagio su tesis de licenciatura, la UNAM dijo que carecía de los mecanismos para invalidar un título universitario expedido por ellos mismos, por lo que pidió a la SEP resolver el caso.

Esto molestó a López Obrador, quien ‘reclamó’ que la UNAM no resolviera si el título de la ministra es válido o no y acusó Enrique Graue de “lavarse las manos”, como Poncio Pilato.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, protestó AMLO durante la conferencia de prensa del jueves 12 de enero.

“De todas maneras vamos nosotros a ver el asunto. Si ya le pasaron la responsabilidad a la SEP (de tomar la decisión) nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver”, dijo.