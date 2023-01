Asesora de tesis de Yasmín Esquivel sostiene: Ministra es autora original de la investigación

Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de Yasmín Esquivel Mossa, aseguró este miércoles 18 de enero que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la autora original de la investigación.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Rodríguez Ortiz confesó que el proyecto de tesis de Yasmín Esquivel lo compartió con otros alumnos, incluido el estudiante Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

“No entiendo ahora, después de 35 años, por qué nos están atacando tanto cuando eran otros tiempos, eran unos niños. Si yo no me acuerdo cómo me vestí la semana pasada, hace 35 años no me acuerdo de todo lo que compartí con mis alumnos”, sostuvo.

La asesora de tesis explicó que si compartió el texto de la ministra con más académicos fue porque varios de los tesistas tienen “miedo a escribir” o no saben por dónde iniciar una investigación.

“La cuestión es que los alumnos tienen mucho miedo a escribir, mucho miedo al examen, una forma de orientarlos y de decirles, mira, hay otros alumnos que están haciendo esto, velo, revisa la bibliografía”, dijo.

Por esta razón, reiteró que el texto es de Esquivel y aclaró que si Báez Gutiérrez se tituló antes fue porque la ministra no había terminado su servicio social.

“Lo que pasa es que la ahora ministra no había hecho su servicio social. Los trámites de Aragón como en la Facultad de Derecho son diferentes, aunque sea la misma UNAM”, señaló.

Incluso, añadió que hay un manuscrito en el que Édgar Ulises Báez Gutiérrez confiesa que él retomó partes del trabajo de Yasmín Esquivel: “Quiero aclarar que además hay un documento que él escribió, un manuscrito en el que él dice que sí copió, de su puño y letra. Dice que copió partes”.

Rodríguez Ortiz lamentó que fuera despedida por la UNAM y afirmó que “dará pelea”, ya que su voto no fue el único que aprobó la titulación de la ministra de la SCJN.

“Ahora me están atacando, cuando yo tengo 43 años dando clase, tengo más de 500 tesis aprobadas y obviamente no es la tesis la única forma de aprobación.

“Aparte tienen que hacer un examen oral y 5 sinodales tienen que aprobar la tesis escrita. Si hay un reclamo, somos 5 sinodales los que tuvimos que dar un voto aprobatorio”, acusó.