Plagio de Yasmín Esquivel: Tribunal de la UNAM sí puede revocarle título, dice experto

El Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al igual que autoridades de la máxima casa de estudios, podrían analizar el caso y revocar el título de la ministra Yasmín Esquivel, aseguró el experto en derecho, Fernando Ojesto.

En entrevista con EL FINANCIERO, el académico afirmó que el Tribunal de la universidad, al igual que el Consejo Universitario, podrían llevar a cabo acciones en este sentido.

De acuerdo con el experto, no es muy claro el procedimiento, aunque insistió que estas autoridades sí podrían tomar decisiones en este sentido.

“El Tribunal Universitario verifica estos incumplimiento de los alumnos en la normatividad de la universidad. Entonces me parece que sí hay instancias internas para que se le pueda revocar el título”, aseguró el experto.

De igual forma, sostuvo que en todo caso, se debería de revocar el examen de grado, y con ello el título, dado que uno de los requisitos para que este se llevara a cabo era la tesis, misma que ya se comprobó que está viciada ya que la ministra la plagió.

“Si entregas una tesis plagiada, todos los demás pasos son nulos. Esto quiere decir que el examen o el título serían nulos, y por lo tanto se revocarían. Esa es otra salida que está contemplada en la legislación universitaria”, afirmó.

Ojesto expuso que ahora que la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que tiene que ser la UNAM la que resuelva el caso, espera que el consejo de la universidad se tiene que volver a reunir para emitir una nueva resolución.

Yasmín Esquivel no renunciará tras plagio de tesis

La ministra Yasmín Esquivel advirtió que no renunciará a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que rechaza el dictámen del comité de integridad de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón sobre el plagio de su tesis.

“Tengo una carrera impecable, no tengo nada de que avergonzarme y continuaré trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y todas las subsecuentes... Es una resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y no he sido notificada de ningún dictámen ni de ninguna acta”, dijo Esquivel Mossa este lunes 16 de enero a Milenio.

Esta es la primera ocasión que la funcionaria ofrece una declaración pública tras la votación para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ganó la ministra Norma Lucía Piña Hernández el 2 de enero.