Tesis de Yasmín Esquivel: SEP ya analiza el plagio de la ministra, anticipa Adán Augusto

Oaxaca.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció este sábado 14 de enero que la SEP ya recibió el expediente de la UNAM sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

El funcionario dio a conocer la noticia en Huatulco, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances de los caminos dañados por el huracán ‘Agatha’.

Ante esto, Adán Augusto señaló que el caso de Esquivel, ahora en manos de la SEP, es para que se resuelva la validez de su título de licenciatura; sin embargo, no quiso dar más detalles.

“En estos momentos no podría hablar sobre esta situación, ya que es un asunto del poder judicial. Me van a señalar de no respetar la autonomía de los poderes, por ello, no podría opinar sobre el tema”, expuso.

El secretario de Gobernación sólo agregó que “la SEP ya está haciendo un análisis del caso y hay que esperar la decisión”.

Al ser cuestionado sobre si debe seguir la ministra en la Suprema Corte, el funcionario respondió: “no puedo opinar si se debe quedar o no Yasmin Esquivel como ministra”.

La tesis de Yasmín Esquivel

La ministra Yasmín Esquivel había negado haber plagiado su tesis de licenciatura como señaló un reportaje de Guillermo Sheridan publicado en diciembre de 2022 en el medio Latinus. En ese momento, Esquivel buscaba la presidencia de la SCJN.

Sheridan denunció que la tesis defendida por Esquivel para obtener la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, es la misma que presentó el licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho un año antes.

Por el caso, la Fes Aragón abrió una investigación. El miércoles 13 de enero, la institución concluyó que Yasmín Esquivel sí cometió plagio en su tesis.

“Se desprende que la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho”, señaló la escuela en un comunicado.

En tanto, la Facultad de Derecho analiza la situación académica de la profesora Martha Rodríguez Ortíz, quien fue asesora de tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, a quien presuntamente la ministra Yasmín Esquivel plagió.