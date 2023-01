Regreso a clases 2023: ¿En qué estados el uso de cubrebocas será obligatorio?

¡Lástima, ‘Margaritos’! Las vacaciones para millones de alumnas y alumnos de educación básica terminan este fin de semana, en un momento en el que la pandemia de COVID-19 volvió a aumentar su intensidad.

El último reporte COVID semanal de la Secretaría de Salud mostró que se registraron más de 30 mil casos confirmados y 167 muertes provocadas por el virus SARS-CoV-2.

Entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco, entre otras, concentran la mayor cantidad de casos activos, es decir, a aquellas personas que se considera son contagiosas debido a que mostraron síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días.

Es justo ante el regreso a clases de millones de alumnas y alumnos que algunas entidades han optado por establecer de nuevo el uso del cubrebocas como obligatorio en espacios cerrados, como una medida para disminuir el número de contagios.

¿Qué estados reimplementaron la medida?

Nuevo León

La Secretaría de Educación informó que el regreso a clases será de manera presencial, debido a que se logró contener la sexta ola de contagios COVID que se presentó a mediados de diciembre.

Con ello se espera que el próximo lunes vuelvan a las aulas más de un millón 61 mil estudiantes de educación básica, pero el retorno a los planteles estará acompañado por los actuales protocolos sanitarios que implican el uso obligatorio del cubrebocas.

“Se continuará con el uso del cubrebocas y la aplicación de gel en los planteles escolares, de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Nuevo León”, expuso el gobierno de Nuevo León en un comunicado.

Querétaro

Será obligatorio el uso de cubrebocas para los estudiantes de educación básica, pública y privada. Por ahora, no se considera implementar alguna otra medida sanitaria como el regreso al formato híbrido, aunque tampoco se descarta.

Querétaro experimenta una sexta ola de contagios por coronavirus, con un repunte de contagios constante en las últimas semanas. Por ello, las autoridades educativas recomiendan a los padres de familia vigilar la salud de sus hijos y no enviarlos a la escuela en caso de que presenten síntomas de enfermedad.

La dependencia informó que será el Comité Técnico COVID-19 junto con las autoridades del sector educativo quienes determinen alguna otra instrucción adicional para evitar los casos de contagios en estudiantes.

San Luis Potosí

El secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, anunció el regreso del uso obligatorio de cubrebocas debido al incremento de casos y hospitalizaciones por COVID-19.

Esta disposición será tanto en espacios cerrados como abiertos, con el propósito de disminuir los contagios por el virus y otras infecciones respiratorias como influenza y virus sincitial respiratorio (VSR).

Pese a esta decisión, no se modificarán aforos ni horarios, esto para no afectar las actividades económicas, informó el funcionario.

Estado de México

Ante el inicio de la sexta ola de COVID en México, la Secretaría de Salud del Edomex emitió una serie de recomendaciones para prevenir nuevos contagios de Sars-Cov-2, entre ellas el uso del cubrebocas en el estado.

Si bien la dependencia no especificó que sea obligatorio su uso, pidió portar la mascarilla en espacios no ventilados o en zonas donde no se pueda guardar la sana distancia.

Con información de Patricia Azuara, Alberto Silva, Luciano Vásquez y Eulalio Victoria