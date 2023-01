Sexta ola de COVID-19 en México: 7 mitos y realidades, según la Secretaría de Salud

La sexta ola de COVID-19 en México suma dos meses con aumento en el número de casos positivos de coronavirus, de acuerdo con cifras del Informe Técnico Semanal sobre la evolución de la pandemia en el país, elaborado por la Secretaría de Salud federal.

Al revisar las estadísticas de los informes más recientes se puede observar que el repunte comenzó a partir del 15 de noviembre, cuando se registraron 5 mil 504 contagios y la cifra se ha incrementado hasta superar los 30 mil casos de COVID-19 en México en una semana.

Los datos de la Secretaría de Salud muestran que los contagios se han multiplicado en ocho semanas y así han evolucionado:

15 de noviembre - 5,504 nuevos casos confirmados

22 de noviembre - 6,165

29 de noviembre - 7,694

6 de diciembre - 12,617

13 de diciembre - 19,848

20 de diciembre - 25,445

27 de diciembre - 31,909

3 de enero de 2023 - 30,333

Sexta ola COVID-19 en México: Los estados con más riesgo

El Informe Técnico semanal sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 en México establece que los estados que registran la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes más alta son:

La Secretaría de Salud agrega que los cinco estados con más casos de COVID-19 activos —es decir, personas que mostraron signos y síntomas de la enfermedad en los 14 días más recientes— son:

CDMX - 12,207 Estado de México - 4533 Guanajuato - 1,591 Jalisco - 1,287 Nuevo León - 1,211

También señala que la sexta ola de COVID-19 en México ha sido impulsada por la variante ómicron y las subvariantes de la misma, como “Xibabá” o “Perro del Infierno”.

Mitos y realidades de COVID-19

México ya rebasó los 30 mil nuevos casos de coronavirus a la semana durante la sexta ola de COVID-19. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Pese a que las medidas de protección para reducir el riesgo de un contagio de COVID-19 (como el estornudo de etiqueta o el uso de cubrebocas) son ya bien conocidas, es importante no caer en información errónea sobre el virus SARS-CoV-2.

En su sitio de internet, la Secretaría de Salud federal informa sobre mitos y realidades de esta enfermedad.

Falso. La vacuna contra la influenza no brinda protección contra el coronavirus. Si aún no te has vacunado, ¡acude ya!

Este tipo de análisis nos dicen si hemos generado defensas por haber tenido COVID-19 o por habernos vacunado. Para saber si tienes COVID-19, las pruebas de detección son las pruebas rápidas de antígenos y la prueba por PCR.

¿El virus que provoca COVID no sobrevive en zonas con climas cálidos y húmedos?

Ojo, el virus SARS-CoV-2 sobrevive en cualquier clima, ya sea cálido, húmedo, frío o seco.

¿Rociarte alcohol o cloro sirve para matar el virus?

Aguas. El alcohol o cloro no matan los virus que ya entraron a tu organismo, estas sustancias son tóxicas y pueden dañar los ojos, la boca y/o la piel.

¿Enjuagarse la nariz con una solución salina o hacer gárgaras con tu enjuague bucal te protege?

No existe evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el coronavirus.

¿Las picaduras de mosquitos y otros insectos pueden transmitir la enfermedad?

COVID-19 es una enfermedad que se propaga principalmente por gotitas de saliva expulsadas por una persona infectada al toser o estornudar. No existe evidencia de que los mosquitos transmitan el coronavirus.

¿Los antibióticos curan el COVID-19?

COVID- es una enfermedad causada por un virus, los antibióticos no funcionan contra los virus, por lo tanto, no deben usarse para prevenir o tratar la enfermedad. Actualmente, se han desarrollado medicamentos para tratar COVID-19 exclusivamente.