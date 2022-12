Fraude en Segalmex: 30 empresas y 29 funcionarios están involucrados, admite su titular

En el fraude por más de 9 mil millones de pesos a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) están involucradas 30 empresas y 29 funcionarios públicos, informó el nuevo titular de este organismo, Leonel Cota Montaño.

Precisó que hay 40 denuncias penales en curso -6 antes de abril y 34 de abril a la fecha- en contra de 29 funcionarios públicos y de 28 personas morales, por corrupción en Liconsa y Diconsa. Ello sin contar las que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación.

El funcionario aseguró que “habrá cero tolerancia, no habrá carpetazo, no habrá margen para otra cosa; no seré cómplice de estos hechos y nuestro llamado a los jueces para que en los tiempos que se tengan se aplique la ley sin ninguna consideración”.

Cota Montaño -quien llegó al cargo apenas en abril pasado en sustitución del expriista Ignacio Ovalle Fernández, quien estuvo al frente durante los saqueos a Segalmex- expuso ante diputados que “en mi carrera de 40 años como servidor público nunca he tenido un acta de auditoría que me indique desviación de recursos”.

“Mi compromiso es dar la garantía de transparencia, combatir la corrupción y dar al Gobierno resultados para los más de 30 millones de mexicanos que tienen relaciones con Segalmex”, expresó.

En reunión con legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el funcionario aseguró que las denuncias las presentó el propio órgano de Segalmex y ofreció que en un plazo de 90 días dará resultados y que se aplicarán “las sanciones legales que correspondan”.

Explicó que se ha recuperado ya el 100 por ciento de los 850 millones de pesos utilizados en la compra de certificados bursátiles, así como de los intereses devengados, pero aclaró que “eso no exonera a los funcionarios públicos del delito de desvío de recursos”, por lo que garantizó que se continuará con el seguimiento de las denuncias y “no vamos a abandonar esos procesos hasta dar con todos los responsables y que sean sancionados”.