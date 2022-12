Ricardo Monreal sobre plan B de la Reforma Electoral: ‘Estoy entre dos espadas’

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, afirmó que ante la discusión de la minuta del “Plan B” en materia electoral en el Senado, no se encuentra “entre la espada y la pared”, sino entre “dos espadas”.

No obstante, anticipó que aunque aún no ha definido el sentido de su voto, defenderá la Constitución y no buscará “arrastrar” a otros senadores de Morena a que le sigan.

En entrevista para el programa ‘La Silla Roja’ del El Financiero Bloomberg, Monreal reiteró que las inconsistencias constitucionales del “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador “no pueden pasar”, por lo que entonces el paquete de reformas electorales “se regresa” corregida a la Cámara de Diputados.

Monreal desechó la idea de ser elegido presidenciable a través de una encuesta.

De acuerdo con el legislador zacatecano, “en los costados que tengo las espadas puestas, si te mueves a un lado en la definición política puede ser la espada causante de tu muerte. De ese tamaño. En una parte te puede herir y puedes las heridas lamerlas o curarlas, pero si te haces del otro lado, puede ser la muerte”, advirtió.

“No quiero pelear con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y no quiero que este sector de Morena, por defender la Constitución, me acuse de traidor. No quiero, pero va a ser inevitable si así fuera. Ahora, la otra parte, ¿cómo le digo a mis alumnos del doctorado que les enseño una cosa y luego hago otra? Estoy hablando en términos generales. No quiero adelantar ninguna posición ni voto”, agregó.

En días pasados, Monreal advirtió que el Senado de la República hará una revisión exhaustiva de la iniciativa del jefe del Ejecutivo.

“No será de manera diferente a otras ocasiones en el Senado; el Senado actuará con serenidad y buen juicio cuidando el procedimiento legal, el procedimiento ordinario, es decir yo creo en lo personal que se debe de conocer, deliberar, discutir todas las propuestas de reforma contenidas en la minuta que nos llegue”, apuntó en entrevista con Radio Fórmula.