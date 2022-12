‘Plan B’ de la reforma electoral: ‘No hará daño una revisión exhaustiva del Senado’, dice Monreal

El Senado de la República hará una revisión exhaustiva de la iniciativa conocida como el ‘Plan B’ de la reforma electoral, señaló este miércoles Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.

“No será de manera diferente a otras ocasiones en el Senado; el Senado actuará con serenidad y buen juicio cuidando el procedimiento legal, el procedimiento ordinario, es decir yo creo en lo personal que se debe de conocer, deliberar, discutir todas las propuestas de reforma contenidas en la minuta que nos llegue”, apuntó en entrevista con Radio Fórmula.

“A nadie le hace daño que se discuta el contenido de una reforma tan profunda, son cerca de 450 articulos los que están tratando de modificarse”, añadió el senador.

La iniciativa que reforma leyes electorales fue aprobada durante la madrugada en la Cámara de Diputados, con los votos de Morena, PVEM y PT y el rechazo de la oposición.

“Yo creo, con respeto lo que digo, la colegisladora decidió en un acto rápido, no me meto con su decisión. Pero en el Senado sí deberemos, debemos de hacer un esfuerzo de realizar un estudio a profundidad y exhaustivo de la minuta y que este día seguramente nos llegará, porque esto se aprobó a las 4:00 AM, estamos a la espera y daremos el turno a las comisiones, nosotros no vamos a obviar trámites”, explicó Monreal luego de que el dictamen pasara en fast track en la Cámara de Diputados.

Al respecto de si el Senado tendrá tiempo de votar esta iniciativa antes de que termine el periodo ordinario el próximo 15 de diciembre, Ricardo Monreal dijo que no puede adelantar declaraciones. El dictamen llegará al Senado y será turnado a comisiones para su trámite legislativo y “serán las comisiones las que irán determinando el ritmo que se requiera”, comentó al medio.

Se ‘achicará’ el instituto con el ‘Plan B’ de reforma electoral

Tras el rechazo de la reforma electoral, la Cámara de Diputados aprobó en fast track la segunda iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como el ‘Plan B’.

Sin la reforma constitucional que se planteó de manera inicial, no será posible designar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados del Tribunal Electoral mediante el voto popular o reducir el número de diputados plurinominales como se había planteado originalmente pero entonces, ¿qué cambiará con la nueva iniciativa?

El Secretario de Gobernación Adán Augusto López se presentó en Palacio Nacional este miércoles para explicar su contenido y la ruta que seguirá.

¿Qué cambiará con el ‘Plan B’ aprobado por diputados?

El dictamen incluye modificaciones a seis leyes secundarias: la Ley General de Procesos e Instituciones Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con el objetivo de garantizar su pronta aprobación, Morena aceptó cambiar la iniciativa e incluir las disposiciones de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ahora el Senado de la República será el encargado de votar y avalar el contenido del documento que incluye lo siguiente: