Las 3 propuestas que AMLO hará a Biden en próxima cumbre de enero

Tras un intercambio de cartas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un conjunto de tres propuestas que hará a Joe Biden cuando este visite México los próximos 9 y 10 de enero.

“Le adelanto que en su próxima visita tengo mucho interés en proponer tres temas para un acuerdo de largo alcance: planear la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en todo el continente lo que consumimos; aplicar un programa de bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe; y considerarlos aliados, respetando sus soberanía”, planteó en el texto.

López Obrador destacó también que en el tiempo que lleva como presidente, Biden no ha ordenado la edificación de “ni siquiera un metro de muro” fronterizo entre México y EU.

“Ahora, nuestras relaciones son inmejorables porque nuestros países son los principales socios comerciales en el mundo. Se ha acrecentado como nunca el afecto y el cariño entre nuestros pueblos”, añadió.

Si bien ha sido una relación “cordial”, López Obrador ha tenido algunos desacuerdos con la administración de Biden. En su momento, criticó que Estados Unidos no permitiera la presencia de Cuba, Nicaragua o Venezuela en la Cumbre de las Américas, un evento organizado por el Gobierno de EU este año en Los Ángeles.

“Podemos informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va en mi representación y la del Gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América [....] No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”, aseguró en junio pasado.

Biden, ‘el Guadalupano’

Este lunes 12 de diciembre se cumplieron 200 años del establecimiento de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, una fecha que el presidente de EU destacó en la carta enviada a su homólogo mexicano.

“Es una bendición especial que el bicentenario de las relaciones entre México y Estados Unidos coincida con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, una fecha que un profundo signficado en la cultura y vida religiosa de millones de méxico-estadounidenses”, dijo.

Biden es el primer mandatario católico de EU desde John F. Kennedy. En la historia estadounidense, solo ellos dos (ambos demócratas) profesaban esa religión al momento de tomar la Presidencia.