Combate al crimen, a paso seguro, afirma Rosa Icela

La estrategia de combate al crimen organizado “camina a paso seguro”, garantizó a diputados la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“A los que dicen que no se hace nada”, les leyó parte de la lista de los principales detenidos de los cárteles y les aseguró que “no hay impunidad para ningún grupo delictivo”.

Remarcó que “de todos los grupos delictivos, les podemos decir que el gabinete no tiene vínculos con nadie, no tenemos compromisos y eso te da seriedad y una posibilidad de ir por todos los grupos delincuenciales”.

No obstante, alertó que “tenemos claro que aún quedan retos por delante y que hay voces que añoran los tiempos oscuros de corrupción y los privilegios que ocasionaron la ruptura del tejido social y la violencia”.

Al comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara baja, como parte del cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria sostuvo “hay avances”, que han disminuido los homicidios dolosos, el secuestro, el huachicol, el robo a transportistas y “estamos mejor preparados para continuar la labor de construir la paz”.

Acompañada de funcionarios de la Marina y la Guardia Nacional, dijo que “estamos demostrando con trabajo y no con promesas; con hechos, no con palabras; con resultados y no con buenas intenciones”.

Destacó el papel de la Guardia Nacional, “que no es la militarización de la seguridad pública como algunas voces señalan”, dijo, pero advirtió que “construir la paz es una tarea colectiva, una corresponsabilidad de todos los servidores públicos”.

“No minimizamos lo que ocurre en el país y reconocemos que tenemos problemas de seguridad en 50 municipios del país”, aclaró, “no abdicamos a nuestra responsabilidad”.

Reprochó la “incongruencia” de los legisladores del PAN por no apoyar las reformas en materia de Guardia Nacional, cuando el expresidente panista Felipe Calderón recurrió también al Ejército.

En respuesta, el panista José Antonio García le pidió que “renuncie al cargo” –llevaba un documento listo para lo firmara– y que “ofrezca disculpas y un sentido pésame a las familias víctimas de la violencia”, debido a que “no hay un solo resultado tangible en seguridad”.

Por el PRD, Francisco Huacus reprochó que “hay vacíos en el gobierno” en la lucha contra el crimen y que “sus esfuerzos se han visto opacados por el criterio errático de abrazos y no balazos”.

La diputada Ivonne Ortega, de MC, señaló que no sólo se trata de mandar miles de soldados a los estados, se requiere de estrategia.