Reos que intentaron fugarse en Zacatecas irán a penales federales: Seguridad

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció que los reos que realizaron un motín e intentaron darse a la fuga de un penal de Cieneguillas, en Zacatecas serán trasladados a cárceles federales.

Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria detalló que los delincuentes que intentaron escapar pertenecen a los dos grupos criminales que predominan en la zona y que ya se está llevando a cabo el operativo para su traslado.

“Estamos en contacto con los encargados del sistema penitenciario. No se llevó a cabo ninguna evasión, debido a que las autoridades estatales y federales acudieron al apoyo que se pidió en ese lugar y no hubo ningún preso evadido. Sí hubo una movilización interna, hubo heridos, pero no pérdidas que lamentar”, dijo la funcionaria.

“Van a ser trasladados (a penales federales). Ya se está haciendo el operativo con el apoyo de las autoridades federales”, añadió.

Intento de fuga en penal de Cieneguillas provoca enfrentamientos y narcobloqueos

La noche de este domingo 4 de diciembre, se registró un intento de fuga en el penal de Cieneguillas, Zacatecas, que provocó enfrentamientos y narcobloqueos en la zona limítrofe con Aguascalientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, tras el reporte de las autoridades penitenciarias, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno fueron desplegados en las inmediaciones e impidieron la huida de los reos de dicho CERESO, ubicado a 20 kilómetros al oeste de la capital de Zacatecas.

Adolfo Marín Marín, titular de la SSPZ, confirmó que tanto personas privadas de la libertad y custodios se encuentran heridos; sin embargo, no especificó el número.

“Debo señalar que situaciones como las que hoy se presentaron obedecen a la situación que se presenta en el CERERESO y a la sobrepoblación que se presenta ahí”, recriminó el servidor público.

Asimismo, reiteró que es necesario trasladar a quienes cumplen sentencias por delitos del fuero federal a centros de readaptación con mayor seguridad.