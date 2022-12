¿Qué artículos de la Constitución viola la ‘mordaza’ del INE a Sheinbaum, según AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) está violando dos artículos de la Constitución Mexicana al ordenar a Claudia Sheinbaum deslindarse de las pintas en bardas y mensajes en redes sociales bajo en hashtag #EsClaudia.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano también llamó a sus simpatizantes a seguir en la lucha y advirtió que a pesar de todas las “trabas”, será el pueblo quien elegirá a su sucesor en 2024.

“De manera evidente, notoria y pública están violando la Constitución, los artículos sexto y séptimo, pero como son los intocables de la mafia del poder, los protegen; hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución”, acusó AMLO desde la ciudad de Campeche.

“Es parte de la actitud antidemocrática que prevalece (en el INE). Yo le digo a la gente que no se preocupe, hay que luchar para limpiar de corrupción al INE; claro que sí se toca y se debe de tocar, la mayoría de la gente quiere la reforma (electoral)”, añadió.

Tras las acusaciones, el titular del Ejecutivo leyó los artículos 6 y 7 constitucionales.

Sheinbaum cumple ‘a regañadientes’ con orden del INE: ‘solo demuestra su sesgo conservador’

A través de un texto, del que dice no estar de acuerdo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a sus simpatizantes que se abstengan de influir en el proceso electoral de 2023 y 2024 con la colocación de propaganda o campañas en redes sociales.

La medida fue tomada por Claudia Sheinbaum después de que el INE le pidiera a la mandataria capitalina deslindarse en un plazo no mayor a 24 horas de las pintas de bardas y mensajes en redes sociales que sean parte de su campaña presidencial para 2024.

“Recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”, expresó en su cuenta de Twitter.

Con esta acción, Sheinbaum aseguró que el órgano electoral solo demuestra “su sesgo, talante antidemocrático y conservador” por ordenarle que en medios de comunicación y con recursos públicos pida a la ciudadanía “que no ejerza sus libertades”.