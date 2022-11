‘Esto no se acaba hasta que se acaba’: AMLO envía mensaje a Selección Mexicana tras derrota ante Argentina

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los jugadores de la Selección Nacional de Futbol tras la derrota que sufrieron ante Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano no dudo alentar a los jugadores que el miércoles 30 de noviembre se juegan su pase a Octavos de Final contra la selección de Arabia Saudita y que no han logrado romper las redes en esta Copa del Mundo.

“Decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana de Futbol que ¡adelante! Esto no se acaba hasta que se acaba, hay que echarse para adelante siempre. No se puede vencer al que no sabe rendirse ¡ánimo!”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo Mexicano ha seguido los pasos de la Selección durante el Mundial de Qatar 2022.

En redes sociales, el presidente ha presumido ver los partidos de la Selección, incluso se difundió una fotografía en la que López Obrador observa el partido contra Argentina en compañía del actor mexicano Tenoch Huerta.

“Todavía tenemos oportunidad y esto no se acaba hasta que se acaba”, aseguró AMLO.

A México se le olvidó cómo hacer goles: Esta es su peor racha en la historia del Mundial

El futbol se gana con goles; sin embargo, a México se le olvidó la máxima más obvia de este deporte, pues con la derrota en cero ante Argentina en Qatar 2022, la Selección Nacional tiene su peor racha de sequía en la historia del Mundial.

El problema para México ya no solo es que se tiene que jugar la vida en Qatar 2022 en la última jornada ante Arabia Saudita, sino que ante Polonia y Argentina los porteros rivales vivieron noches tranquilas.

A pesar de que Gerardo ‘Tata’ Martino ha intentado en estos dos partidos de Qatar 2022 con Henry Martín y Raúl Jiménez en el ataque, además de Alexis Vega e Hirving Lozano, la generación de jugadas de peligro de México ha sido escasa.

A esto, hay que sumarle los dos últimos partidos de Rusia 2018, frente a Suecia en fase de grupos y Brasil en octavos de final, en que México no tuvo anotaciones a su favor.