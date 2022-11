PERFIL: Gerardo Esquivel, el doctor de Harvard propuesto por AMLO para la dirección del BID

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves la decisión del Gobierno Federal de postular a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, a la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en Economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México, una gente honesta”, dijo AMLO durante la conferencia matutina del 9 de noviembre.

¿Quién es Gerardo Esquivel?

Gerardo Esquivel es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestro en Economía por El Colegio de México (Colmex) y Doctor en Economía por la Universidad de Harvard.

Desde 1998 ha sido Profesor Investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, institución de la cual se encuentra actualmente en licencia.

Entre septiembre de 2015 y enero de 2018 se desempeñó como Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

El Dr. Esquivel también imparte clases en la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III.

Anteriormente, Gerardo Esquivel trabajó como Investigador en el Harvard Institute for International Development (HIID) de la Universidad de Harvard.

También ha sido Investigador Visitante en el Fondo Monetario Internacional y ha sido consultor para el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, la OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En el 2005 le fue otorgado el Premio de Investigación en Ciencias Sociales, que es la distinción más importante que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y que se concede en forma anual a los investigadores menores de 40 años más destacados en diversas áreas del conocimiento.

simismo, en el 2008 el Dr. Esquivel recibió el Premio de Economía “Ramón Beteta Quintana” y en el 2014 recibió el Premio Nacional de Finanzas Públicas.

En 2012, el Dr. Esquivel recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Artículo de Fondo por un artículo publicado en la revista Nexos sobre la medición de la pobreza en México.

¿Por qué el gobierno retiró la propuesta de Alicia Bárcenas?

López Obrador “destapó” en septiembre a la embajadora Alicia Bárcena, como candidata para dirigir el BID; sin embargo, la funcionaria declinó la invitación por motivos familiares.

“La habíamos propuesto a ella pero tiene un asunto familiar, ella está casada con un amigo chileno y a lo mejor voy a cometer una indiscreción pero no es nada que no pueda saberse, él anda mal de salud, y ella decidió no participar. Sí la habíamos propuesto para eso, pero ella nos envió una carta pidiéndonos que comprendiéramos su situación”, reveló AMLO y aprovechó para reiterarle su apoyo y destacar sus cualidades.

“La abrazamos y deseamos que su esposo se recupere porque es una muy buena persona”, dijo.

“Además una profesional del manejo de la economía, del conocimiento del desarrollo de América Latina, tiene muy buenas relaciones con todos los gobiernos de América Latina, estuvo en la ONU, tiene una trayectoria importantísima, de inobjetable honestidad, rectitud”, añadió.