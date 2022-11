¿Ganó el PRI? The Napolitan Victory Award premia a diputado Lázaro Jiménez

Un diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue premiado por The Napolitan Victory Awards por su lucha democrática.

En los premios individuales de la categoría ‘Global Democracy Award: Individuos’, resultó ganador Lázaro Jiménez Aquino, quien es diputado federal del PRI y presidente del Instituto Reyes Heroles (IRH) del mismo partido.

“El diputado federal Lázaro Jiménez Aquino, ganó el prestigiado premio Global Democracy Awards en su versión 2022 (...) Este reconocimiento fue a la organización y liderazgo sobresaliente en el trabajo por la noble causa a favor de la democracia, la libertad y los derechos humanos; el IRH ha logrado un cambio significativo en los cuadros, militantes y simpatizantes del partido, así como el público en general”, señala el PRI en un comunicado.

Lázaro Jiménez destacó su compromiso frente al instituto priista para la “formación integral de los próximos líderes priistas, al servicio de las causas sociales del país”, indica el comunicado.

Felicitamos al @IRHnacional por haber obtenido el reconocimiento "Global Democracy Awards", que otorga la Academy of Political Arts & Sciencies.#SomosReyesHeroles pic.twitter.com/OiihqRAZ7j — PRI (@PRI_Nacional) November 6, 2022

En la misma categoría para individuos resultaron ganadoras Alma Antúnez, regidora de Ensenada; el diputado de Tamaulipas José Alberto Granados; Georgina Cárdenas Acosta, politóloga que forma parte de No Sin Mujeres; y Verónica Portugal Chávez.

En tanto, el Instituto Reyes Heroles, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a la academia este premio y felicitó al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, y Carolina Viggiano por su impulso en la capacitación política.

Jesús Reyes Heroles fue político, jurista, historiador y académico y formó parte del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el cual antecedió al PRI. El instituto priista tomó su nombre en su honor. El IRH ofrece diversas capacitaciones de formación política, enfocados en democracia, paridad de género, estrategias de comunicación social, entre otros.

The Napolitan Victory Awards forma parte de The Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS), que es una sociedad honoraria que reconoce el talento de la comunicación política como herramienta democrática en el mundo.

WAPAS entrega premios de The Napolitan Victory Awards y Global Democracy Award.

Este último es un reconocimiento otorgado a políticos, líderes y/o activistas que luchan por la democracia.