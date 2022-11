‘Mi amigo, mi hermano’: López Obrador invita a Lula da Silva a México el 24 de noviembre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este lunes una llamada telefónica con el mandatario electo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para felicitarlo luego de su triunfo en los comicios presidenciales del domingo 30 de octubre e invitarlo a que visite el país el próximo 24 de noviembre.

La reunión, propuso el mandatario mexicano, será en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico que se celebrará en la ciudad de Oaxaca, el 25 de noviembre.

“Mira presidente electo, hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste en México (en marzo pasado) hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar y hay una posibilidad”, dijo López Obrador.

Luego, recordó que a la reunión de ese bloque comercial asistirán los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Perú, Pedro Castillo; de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Guillermo Lasso, “y estoy invitando también a Alberto (Fernández, de Argentina). Me gustaría mucho que nos acompañaras un día”, manifestó.

López Obrador apuntó que “el 23 de noviembre estará en México el presidente de Chile, Gabriel Boric, pero el 24 me gustaría que nos encontráramos (con Lula) en la Ciudad de México, es jueves y si quieres quedarte más tiempo esta es tu casa y si no, estás con nosotros ese día y puedes regresara a Brasil al día siguiente”.

Al respecto, Lula Da Silva le dijo a López Obrador que tuvo un encuentro con Alberto Fernández, quien le habló de esa reunión, y le pidió oportunidad de ver su agenda para concretar la visita.

“No sé que sucederá aquí en Brasil porque el presidente (Jair) Bolsonaro, que perdió las elecciones, aún no se ha expresado, no sé si va a reconocer su derrota o no, su actitud es bastante confusa, pero sería para mí un enorme gusto visitarlo”, prosiguió Lula.

En la llamada, de 11 minutos, que fue transmitida en vivo por su canal de YouTube, López Obrador felicitó al brasileño y Lula Da Silva le agradeció el gesto.

‘Una guerra por la democracia”, dice Lula da Silva

“Ha sido una guerra pero la democracia ha vencido”, dijo Lula en la llamada, en la que explicó que “la mayoría de la gente pobre fue la que nos eligió presidente de la república”, añadió el brasileño.

“Si, lo noté y me dio mucho gusto, vuelve a quedar de manifiesto que el pueblo (brasileño) es agradecido, nunca se olvidaron de ti”, dijo López Obrador.

Este lunes, durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el mandatario mexicano declaró estar “feliz, feliz” por el triunfo de Lula en las elecciones del domingo en Brasil y dijo admirar el sistema electoral de ese país.

“(El triunfo de Lula) me tiene muy contento, estoy feliz, feliz, feliz”, apuntó el mandatario.

El festejo de López Obrador por triunfo de Lula da Silva

López Obrador celebró así el triunfo del político brasileño en las elecciones presidenciales y destacó la “lección” que deja el funcionamiento del instituto electoral de Brasil.

El mandatario mexicano ha mostrado siempre su sintonía con Lula, a quien llamó una “bendición” y “alternativa” para Brasil en julio pasado.

El expresidente brasileño visitó México en marzo pasado, cuando se reunió con López Obrador, quien en 2021 celebró la anulación de las penas de cárcel que pesaban contra Lula, quien recibió condenas que sumaban casi 26 años de prisión por corrupción en 2017.