Lilly Téllez recrimina AMLO su visita a Badiraguato, tierra del ‘Chapo’ Guzmán

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez, criticó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Badiraguato, en Sinaloa, que es la tierra natal de narcotraficantes como Joaquín Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero.

“El presidente cambió la cumbre del G20, por la cumbre de Badiraguato. Lamentable que no salga de su zona de confort”, escribió la funcionaria del blanquiazul en redes sociales.

Además, Lilly Téllez señaló que el resultado de los acuerdos que el presidente ha establecido en Badiraguato son los homicidios como la primera causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 34 años de edad.

El presidente cambió la cumbre del G20, por la cumbre de Badiraguato.



Lamentable que no salga de su zona de confort. — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 31, 2022

La mañana de este lunes 31 de octubre, el presidente López Obrador informó que había una campaña de desinformación en su contra, donde los usuarios señalaron que acudía a Badiraguato para reunirse con miembros del Cártel de Sinaloa y desmintió este hecho.

“Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país, se tienen 800 mil hectáreas de riego, 600 mil hectáreas de temporal, se producen seis millones de toneladas de maíz”, explicó durante su conferencia matutina.

El mandatario explicó que acudió a Sinaloa debido a que su Gobierno tiene dos propósitos fundamentales: la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria, por lo que señaló que impulsará la producción de maíz, de frijol, de arroz.

“Además, para entrevistarme con los miembros del cártel de Sinaloa. ¿Cómo le hacía el brazo derecho de Calderón, García Luna? ¿Iba a Badiraguato? Pero lo que es increíble es que gente como Sergio Sarmiento —no me extraña, porque por respeto no digo lo que una vez me comentó Monsiváis— pero increíble, pone su tuit”, comentó AMLO.

López Obrador ha visitado la ciudad de Badiraguato al menos cuatro veces, la primera fue en febrero de 2019, la segunda en marzo de 2020, Julio y agosto de 2021 y la última, en octubre de 2022.