Adán Augusto despotrica (otra vez) vs. la oposición: ‘Entregó la policía local al crimen’

Los gobiernos de oposición entregaron las policías locales al crimen organizado, a cambio de financiamiento ilícito para las campañas de sus partidos políticos, denunció el secretario de Gobernación, Adán López Hernández.

En un discurso en el seno del Congreso local del estado de Veracruz -para impulsar la aprobación de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional- aseguró que por eso ahora los cuerpos policiacos estatales y municipales son presa de la delincuencia organizada.

“Nos piden reforzar a las autoridades municipales, pues ¿a cuáles policías municipales vamos a reforzar? Si en casi el 20 por ciento del país no existen. Porque quienes fueron a hacer campañas políticas, las pactaron, las entregaron a cambio del financiamiento y hoy son presa del crimen organizado”, acusó.

Sobre Veracruz, arremetió y denunció que cuando Morena llegó al gobierno del estado, con Cuitláhuac García, “era prácticamente un caos, heredó un tiradero”. Ahora -sostuvo- “ya se acabaron las noches oscuras de aquellos secretarios de Seguridad Pública montados, uno que se apellidaba Bermúdez, de triste memoria; eso afortunadamente en Veracruz ya quedó atrás, ya quedó atrás el saqueo y la corrupción desmedida que se vivió en los regímenes anteriores”.

“Ahora, se vive bien en Veracruz, hay un Veracruz que progresa, hay un gobierno honesto, responsable y comprometido con garantizar la seguridad a todos”, dijo. Aseguró, incluso, que “hoy en día Veracruz ya no tiene ningún municipio dentro de los 50 municipios más violentos del país, creo que ni dentro de los 100 más violentos del país”, dijo.

Ante las críticas de la oposición contra la “fallida estrategia” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la inseguridad, el Secretario respondió que combatir al crimen “no es tarea de un solo hombre, es una responsabilidad y una tarea compartida” de todos los niveles de gobierno.

“Desde luego que quienes somos autoridad no podemos evadir nuestra responsabilidad constitucional, pero es un llamado a la sociedad a estar unidos”, precisó.

No obstante, el también ex gobernador de Tabasco aceptó que “debemos reconocer que hemos fallado, que en los municipios y en los estados no hicimos nuestra tarea, y toda la carga la dejamos a la Federación. Antes la Constitución imponía la obligación de que los estados y los municipios presentarán un informe anual del estado que guardaba la seguridad pública en sus entidades o en sus municipios”.

Sin embargo, “en los últimos tres años ¿saben ustedes cuántos informes se han presentado? Ninguno. Ahora, con la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional ya se regula, habrá una Comisión Bicameral, será un informe semestral y contra resultados habrá los recursos en un fondo que se está estableciendo con fondos que se han decomisado o congelado a cuentas que provienen de actividades ilícitas”.

“Al día de hoy, lo cierto es que hay estados, hay municipios que no tienen un solo policía municipal y así pues es inviable ganarle la batalla a la inseguridad, por eso requerimos de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, anotó.

Reiteró que “no es que se esté militarizando al país, por el contrario, está claramente establecido en nuestra Constitución que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, es el Presidente de la República, él tiene el Mando Supremo, y quienes conocen al Presidente saben bien que nunca ordenaría o daría la instrucción de reprimir al pueblo. Ese es uno de los distintivos de Andrés Manuel López Obrador”, subrayó.