Diego Sinhue y Fox se unen vs. críticas de Adán Augusto: ‘No va a llegar a presidente’

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Gunajuato dijo al titular de la Segob que no va a partidizar el tema de seguridad. (Especial)

El gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el expresidente Vicente Fox, respondieron a los señalamientos del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández sobre la violencia que se vive en algunos estados del país.

El Secretario de Gobernación declaró que cuando se habla de “baños de sangre”, lo primero que se le viene a la mente son Guanajuato y Jalisco, estados gobernados por el PAN y Movimiento Ciudadano respectivamente.

Adán Augusto López Hernández también declaró que en Guanajuato “campea la delincuencia”.

Ante las declaraciones del titular de la Segob, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que más allá de “echar culpas” y caer en dimes y diretes, Guanajuato no va a partidizar el tema de seguridad.”

Entiendo que este es un tema político porque se acercan las campañas, nosotros no vamos a caer en este tema de dimes y diretes, vamos a trabajar como lo hacemos todos los días en las mesas y municipios”, sostuvo el Gobernador.

Y aseguró que la coordinación con los tres órdenes de Gobierno, ha permitido que en lo que va del año, Guanajuato registre un 14 por ciento menos en homicidios dolosos.

Por otra parte, el expresidente Vicente Fox fue más allá y en respuesta a las declaraciones del secretario Adán Augusto López dijo que “está jodido, está bien mariachi el tal Augusto y así no va a llegar a Presidente”.

”Mal hace siendo Secretario de Gobernación estar discriminando, estar seleccionando, a otros partidos y a otros gobiernos, se está dando el tiro en el pie”, afirmó Fox.

En una reunión con empresarios, diputados y alcaldes de Chiapas, Adán Augusto López señaló: aunque después me acusan los gobernadores de que los estoy atacando, pues ¿para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia? o que en Nuevo León no hay policía, o que Chihuahua es presa del crimen organizado, ya no hablemos de Jalisco”.

Este señalamiento del Secretario de Gobernación irritó al expresidente Vicente Fox Quesada. ”Es miope, trae la rama entera”, respondió. Y advirtió que esa estrategia del secretario, más que ayudar a su partido Morena, le va a resultar contraproducente.

”Creen que tienen a la gente en la mano solo porque les dan migajas, están aumentando el presupuesto para dar más migajas, yo a la gente le pido que tengan dignidad, que agarren lo que les dan pero que ya no voten por ellos”, señaló Fox.

Lo que los ciudadanos deben tener en cuenta es, según Vicente Fox, el alza en los hechos criminales a lo largo del país y en la pésima situación económica “consecuencia de las malas decisiones del Presidente”.¿Qué le espera a México en dos años?, le preguntaron los reporteros a Fox.

”Salir de está mala noche, salir de esta terrible situación y reconstruir el país; tenemos que liberarlo primero y tenemos que reconstruirlo”, respondió.