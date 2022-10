Beatriz Gutiérrez Müller se descarta para la Presidencia: ‘No es lo mío’, dice

Que no le anden inventando candidaturas... La escritora Beatriz Gutiérrez Müller descartó este jueves que vaya a buscar algún cargo político en futuras elecciones.

“Yo no sería senadora ni diputada ni presidenta ni diputada local ni alcaldesa, nunca. Yo no me voy a postular a ningún cargo”, dijo en un evento con Paco Ignacio Taibo II en la Feria del Libro del Zócalo.

Gutiérrez Müller remarcó que si bien siempre ha defendido mantener una postura política, participar en comicios “no es lo mío”.

La también investigadora rechazó afirmaciones de que es ‘el as bajo la manga’ que el movimiento de la Cuarta Transformación tiene para futuras contiendas.

“Es que la amnesia llevó a que muchos olvidaran que en 2018, yo les dije que iba a acompañar a una persona que anda por ahí en su trabajo, y que yo continuaría desde donde pudiera ayudando, y que no me iba a proponer para una cosa de esas actividades (políticas)”, comentó.

¿Cómo ha ayudado Gutiérrez Müller a AMLO?

Desde el inicio del sexenio, el presidente López Obrador y la escritora rechazaron que esta utilizara el título de primera dama (dado a la esposa del titular del Ejecutivo) y siguiera la costumbre de dirigir el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En su lugar, la académica ha servido de intermediadora entre el Gobierno de México y otros países en asuntos como la recuperación de piezas arqueológicas y códices.

La escritora también representó a la administración de López Obrador en una visita hecha en 2020 al Vaticano, en la que entregó una carta al papa Francisco en la que se planteaba la sugerencia de que la Iglesia pidiera disculpas a los pueblos originarios.

Apenas esta semana, el presidente López Obrador adelantó que su esposa representará a México en la conmemoración de los 100 años de la llegada de la maestra Gabriela Mistral a nuestro país. Este será un nuevo viaje de la escritora a Chile, nación a la que llegó en marzo pasado para participar en la toma de protesta del presidente Gabriel Boric.

Formalmente, Gutiérrez Müller ostenta el cargo de directora del Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.