‘Política ficción’, la corrupción hoy en el ISSSTE: Pedro Centeno

Ante un torrente de reclamos y denuncias de todos los partidos políticos, incluidos Morena y el PT, el director del ISSSTE, Pedro Centeno, aseguró que las acusaciones de corrupción “son falsas, hay mucha política ficción, diría el clásico”.

En respuesta a reproches del diputado del PAN, Santiago Torreblanca, de la CDMX, el funcionario dijo que “antes la política era hacer negocios en el ISSSTE”, de parte de gobiernos de varios partidos políticos, remarcó, y “lo dejaron como un cascarón”, dijo.

“Seguramente hay analistas que tienen una visión distorsionada de las cosas. Es de risa que se diga que funcionarios cobran dos salarios”, sostuvo, y aseguró que “estaremos a la altura para resolver las cosas”. “Si tienen pruebas denuncien”, demandó.

A los reclamos de la diputada Margarita García, por el nepotismo y mal servicio en hospitales de Oaxaca, Centeno respondió que “si tienen pruebas preséntenlas”, y aseguró que en el Instituto se trabaja todos los días para mejorar el servicio y las malas prácticas.

Ante las quejas del diputado Marcelino Castañeda, del PRD, de Guerrero, por la falta de medicamentos en hospitales, le replicó que “el desabasto de manera catastrófica no existe, son generalidades y eso no nos lleva a nada; dígame en dónde y lo vemos”.

Sobre las diversas quejas -durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados- por la mala atención personal y la saturación de citas y consultas en clínicas y hospitales, pidió “franqueza” y admitir que este gobierno encontró un sistema de salud “agotado y fragmentado”.

Admitió también que “hay que humanizar al personal, se ha perdido al mística. Los pacientes no son números, no son folios, no son clientes, son seres humanos”.