‘AMLO pasó de ser un líder a un mentiroso’, recrimina Porfirio Muñoz Ledo

“Yo no tenía ninguna señal de que Andrés fuera quien es ahora: un mentiroso porque miente como habla. Hay dos maneras de mentir, y es la peor, decir verdades a medias o mentiras completas”, recriminó este martes Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.

El político afirmó que el movimiento para la transición a la democracia “lo iniciamos Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y yo. Andrés no existía, era un político y presidente del PRI en Tabasco. Es un hombre inteligente, astuto y con muchas otras cualidades, si no, no estaría donde está”, anotó.

“Es un líder excepcional, pero el poder absoluto corrompe, marea absolutamente. Está mareado. De las cosas que hace no explica nada, todo lo inventa. Le vale los demás y no investiga nada”, replicó.

“Nos vino a ver, yo lo llevé con Cuauhtémoc. Lo vimos como una persona sana, un líder natural. El problema es en qué terminó: en una gente que ha confundido la realidad con la ficción y que puede dejarnos un país terriblemente comprometido”, advirtió.

En entrevista en el programa EntreDichos, el exlegislador morenista acusó que el hoy presidente “pasó de la demagogia a la tiranía”.

Pero aclaró: “no tiene el ego bien plantado, tiene muchas fragilidades en su historia, en su vida; es un hombre que se quiere hacer Tarzán, el hombre mono”.

‘No quiero al Ejército en las calles’

El expresidente de la Cámara de Diputados afirmó que el país aún tiene dos años (los que restan en el sexenio obradorista) para tratar de normar la democracia.

Muñoz Ledo criticó que ahora López Obrador ofrece un programa de Gobierno como el del “viejo PRI”. Agregó que el involucramiento del Ejército en la vida política del país es inquietante.

“Yo con las dos manos voto que no quiero al Ejército en las calles porque el Ejército está preparado para matar, como la bomba atómica. No necesita meter al Ejército en cosas que no son las suyas, la seguridad es un asunto de alta especialidad, pero les quiero dar un voto de confianza” a los militares, aclaró.