Identifica México a 5 mayoristas de armas

El gobierno de México tiene identificadas al menos a cinco empresas mayoristas de armas en Estados Unidos, y 580 de sus clientes frecuentes, que abastecen a los cárteles en este lado de la frontera.

Se trata de las empresas Academy, Ltd; Zeroed in Armory LLC; Cabela’s Wholesale, LLC; The Gun Zone y Ammo A-Z LLC, revela un reporte del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (Cenapi), de la FGR.

En un documento clasificado, el cual la FGR envió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que forma parte de los archivos hackeados por el grupo Guacamaya, dice que 4 por ciento de las 50 mil armas decomisadas a partir de 2020 fueron vendidas por esas empresas.

De entre los 580 compradores recurrentes destaca los casos de Uriel Nmn Patiño, Sean Christopher Steward, Deborah Lynn Foote, Mckenzie Ralph Tompkins, Carlos Armando Celaya, Craig Steven Adlong y Michael David Mummert, éstos dos últimos ya detenidos.

El miércoles el canciller Marcelo Ebrard anunció que el gobierno insistirá en la exigencia de frenar el tráfico de armamento proveniente de Estados Unidos y dijo que se preparan dos nuevas demandas contra armerías de Texas y Arizona.

Señaló también que México apelará la decisión del juez federal de Estados Unidos que desechó la primera demanda de México para frenar la exportación de armas.

En el informe del Cenapi se observa que del 1 de enero de 2020 al 30 de agosto pasado en México se decomisaron 50 mil 45 armas, prácticamente todas identificadas y con solicitud de rastreo.

Aseguró que del análisis realizado se identificó que 2 mil 90 de esas armas (4 por ciento) corresponden a ventas múltiples que las empresas antes citadas hicieron en Arizona y Texas.

Señala que, del total de armas aseguradas en el lapso citado, 727 fueron vendidas por la empresa Academy Ltd y de ésas, 110 fueron vendidas en forma múltiple; 75, por Zeroed in Armory LLC, de las cuales 48 se vendieron en forma múltiple; de Cabela’s Wholesale, LLC, se aseguraron 215 armas y 42 se vendieron en forma múltiple; 39, por The Gun Zone, 20 en forma múltiple, y 46 armas fueron vendidas por Ammo A-Z LLC,19 en forma múltiple.