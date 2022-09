De Claudia Sheinbaum a Luis Donaldo Colosio Riojas: Las 23 ‘corcholatas’ presidenciables para 2024

A dos años de las elecciones presidenciales 2024 en México, decenas de funcionarios públicos ya levantaron la mano y dejaron ver sus intenciones de ser electos como candidatos presidenciales.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder, es uno de los institutos políticos con más militantes que han expresado sus intenciones de continuar con la llamada Cuarta Transformación.

En ese contexto, Morena ha indicado que se realizarán encuestas para seleccionar al representante.

Del lado de la oposición, la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) y el partido Movimiento Ciudadano también cuentan con militantes dispuestos a pelear por la Silla Presidencial; no obstante, ninguno de los frentes políticos ha aclarado cómo van a definir a sus contendientes.

¿Quiénes buscan la candidatura presidencial para las elecciones de 2024 por Morena y aliados?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México encabeza las preferencias para ser la abanderada de Morena, de acuerdo con la encuesta más reciente de El Financiero.

En repetidas ocasiones, Sheinbaum ha dicho que “México está preparado para tener una mujer presidenta”, y ha contado con el apoyo de funcionarios como la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el mandatario de Sonora, Alfonso Durazo.

El actual secretario de Relaciones Exteriores es otro de los posibles candidatos de Morena.

A través de entrevistas y en diversas plataformas, Marcelo Ebrard ha expresado su deseo de ser el sucesor de López Obrador.

El secretario de Gobernación comenzó a sonar desde junio pasado como posible candidato presidencial.

El funcionario de Tabasco ha reconocido abiertamente sus intenciones, y a pesar de tener participación en los mítines de su partido, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a sus aspiraciones en comparación con otros morenistas.

El coordinador de Morena en el Senado lleva meses expresando su deseo de llegar a la Presidencia de México en 2024.

Monreal es uno de los militantes de Morena que se ha expresado a favor de un “piso parejo” en las selección del candidato o de la candidata presidencial.

El diputado del Partido del Trabajo asegura que va a ganarles a sus compañeros de movimiento.

En entrevista para El Financiero, Fernández Noroña señaló que él será “factor” de continuidad del proyecto de nación de López Obrador en caso de que sea el abanderado y logre ganar en 2024.

El presidente López Obrador dijo en mayo pasado que tiene una lista de quiénes podrían ser sus sucesores en 2024, y adelantó los siguientes nombres:

Rosa Icela Rodríguez , titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tatiana Clouthier , secretaria de Economía.

, secretaria de Economía. Juan Ramón de la Fuente , embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Rocío Nahle , secretaria de Energía.

, secretaria de Energía. Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos.

Posibles candidatos presidenciales del PRI, PAN y PRD para las elecciones de 2024

El exgobernador del Banco de México fue nombrado por el presidente López Obrador como una de las opciones que maneja la oposición.

El exintegrante del gabinete de Enrique Peña Nieto manifestó en repetidas ocasiones su deseo de ser el próximo representante de Va por México en 2024. Dijo que era necesario que la alianza permanezca unida para encarar con éxito las elecciones de 2024.

“Solos, nada; juntos, todo”, dijo junto a Juan Carlos Romero Hicks.

El expresidente nacional del PAN dijo a finales de mayo que está “apuntado” para buscar la presidencia en 2024 en representación del partido azul.

“Cuando llegue el momento y abran la convocatoria, me voy a registrar para buscar ser el candidato del PAN a la Presidencia”, mencionó en una conferencia en León, Guanajauto.

El diputado panista dijo que cuando se abra una convocatoria para buscar un candidato a la presidencia en 2024, va a estar ahí.

Agregó que la coalición Va por México busca unidad de cara a las elecciones. “Yo me voy a apuntar para la Presidencia de la República”, dijo Hicks a finales de mayo.

El polémico diputado y líder nacional del PRI ha tenido presencia en encuestas recientes, aunque la carpeta de investigación en su contra, así como la solicitud de desafuero y la difusión de audios de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no lo dejan bien parado frente a otros competidores.

La senadora del PRI recientemente alzó la mano para participar en las elecciones de 2024, ya que a inicios de agosto dejó claro su interés en una entrevista.

“Yo mostré mi interés de participar, lo dije con gran entusiasmo y disposición, en caso de que sea elegida, pondré todo de mi parte. La vida me ha dado la experiencia, creo que es tiempo de que México tenga una mujer presidenta”, dijo.

Desde inicios de año, la senadora panista dijo que iba a buscar la presidencia de México con la finalidad de mandar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la cárcel. Además señaló en agosto que ella es capaz de ganarle a Claudia Sheinbaum en los comicios de 2024.

“No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidenta no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia”, dijo Téllez

Aunque ya fue candidato presidencial de Nueva Alianza, el diputado no pierde las esperanzas y es uno de los que más veces ha levantado la mano en la oposición, incluso ha lanzado algunas promesas como vender a Pemex o repatriar los restos del expresidente Porfirio Díaz.

El presidente de la Cámara de Diputados dijo a finales de junio que “estaba listo”, y que buscaba también que Movimiento Ciudadano se uniera a las filas de Va por México, con tal de ganarle la elección presidencial de 2024 a Morena.

“Yo estoy listo, decidido y convencido; todas mis fichas están puestas en la mesa”, dijo en una conferencia.

El exgobernador de Oaxaca dijo estar seguro que será precandidato a las elecciones de 2024 por el PRI, y que es algo que no esconde.

La gobernadora de Chihuahua mencionó a inicios de junio que “le mueve” la idea de aspirar a la presidencia en 2024.

“(2024) Me mueve mucho. Tengo hambre, tengo determinación, creo que podemos trabajar muy fuerte por este país y creo que lo primero que se necesita es esa determinación y tener esa, el hambre por generar política pública, implementarla de forma correcta y no andar en las nubes”, apuntó en entrevista.

Una de las funcionarias que se han asomado por la oposición con más presencia es Margarita Zavala, quien compitió por la presidencia de México en 2018 como candidata independiente y se ‘bajó' de la contienda antes de las elecciones.

En una encuesta realizada por El Financiero en julio pasado, Margarita Zavala estuvo entre las tres personas con mayor preferencia.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México fue nombrado como una de las figuras destacadas por el PRD para 2024, según dijo el líder del partido Jesús Zambrano, quien reconoció el 23 de agosto que el proceso de selección debe ser respetado con la finalidad de “lograr cambiar el rumbo del país”.

El exgobernador de Michoacán dijo que planea una gira por todo el país, para conocer inquietudes de la ciudadanía, y además se suma a los miembros opositores que han pedido “unión” en Va por México.

El gobernador de Yucatán fue propuesto por el líder del PAN, Marko Cortés, quién lo señaló como una “buena opción” para representar a la oposición.

El coordinador de la organización Futuro 21 aseguró que se suma a la lista de opositores de la oposición que busca derrocar a Morena en 2024.

Además dijo tener pláticas con los dirigentes del PRI, PAN y PRD para poder hacer una coalición que de oportunidad de ‘candidatearse’ a las personas que así lo deseen.

Los posibles aspirantes presidenciales de Movimiento Ciudadano

El presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, es uno de los que lidera las encuestas de la oposición para 2024, y a pesar de la incertidumbre por saber si el partido naranja se sumará a Va por México o no, Colosio ha dicho estar decidido de competir en 2024.

En la encuesta de El Financiero realizada en julio, Luis Donaldo Colosio Riojas quedó como uno de los mejores posicionados.

La militancia de Movimiento Ciudadano pidió al gobernador de Jalisco ser el abanderado de su partido en 2024, a lo que este respondió lo siguiente:

“Estoy listo para jugar el papel que me toque jugar y para asumir la responsabilidad que me toque, más allá de qué quiero o qué no quiero hacer”.