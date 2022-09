Informe de Gobierno de AMLO y AIFA: ¿En qué se parecen, según Vicente Fox?

El presidente Andrés Manuel López Obrador está a unas horas de iniciar su Cuarto Informe de Gobierno y las críticas no se han hecho esperar.

Uno de sus mayores detractores públicos, el expresidente Vicente Fox, utilizó una vez más su cuenta de Twitter para reafirmar su postura sobre el tabasqueño.

Esta vez formuló una socarrona comparación entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el reporte sobre los logros del gobierno.

“El informe de gobierno es cómo el AIFA, esta vació y no hay nada que mostrar”, escribió en su cuenta oficial.

Otros políticos hicieron eco de las críticas. Uno de ellos fue el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien aseguró que López Obrador lleva cuatro años sin cumplir sus promesas.

“Lo único que hoy puede informar @lopezobrador_, es que lleva #4AñosSinCumplir. No bajó el precio de la gasolina, a la gente ya no le alcanza el dinero, no tenemos un sistema de salud como Noruega, hay más pobreza, menos empleo, no combatió la corrupción e incrementó la violencia”, lanzó en redes sociales.

Su homólogo perredista y colega de coalición, Jesús Zambrano, también se pronunció al respeto aunque de una manera más formal, a través de un boletín del partido.

En el documento, el dirigente exige al Ejecutivo reconocer que mintió a las y los mexicanos al no cumplir sus 100 promesas de campaña y por ello debería admitir que su gobierno es un “fracaso”.

El perredista pidió cuentas al presidente sobre la inseguridad, inflación, la estrategia de salud para contener la pandemia, el IMSS Bienestar, el relevo en la Secretaría de Educación Pública, entre otras cosas.

¿Cuándo y dónde ver el informe de AMLO?

López Obrador rendirá este jueves 1 de septiembre su Cuarto Informe de Gobierno en Palacio Nacional, donde ofrecerá un mensaje a la Nación y al cual llega con una aprobación del 54 por ciento.

Este informe tiene como objetivo reportar el estado general que guarda la administración pública del país y comenzará en punto de las 17:00 horas y no a las 11:00 como se había anunciado.

El informe del cuarto año de Gobierno será transmitido a través de las redes sociales de Presidencia y mediante las plataformas de El Financiero Bloomberg.

Asimismo podrá verse en televisión abierta en los canales Once y ADN 40.