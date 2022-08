Pedro Cárdenas: ‘El mayor agresor de la prensa es el Gobierno a través de su discurso’

El contexto de violencia contra comunicadores que vive México le ha vuelto uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, y de acuerdo con Pedro Cárdenas, coordinador de protección a periodistas de Artículo 19, buena parte de las agresiones vienen de parte del Estado en diferentes niveles.

Durante su participación en La Silla Roja, Pedro Cárdenas explicó que dos de cada cinco periodistas asesinados en México cubrían fuentes de gobierno y política, y además, en el primer semestre de 2022 se hicieron 331 agresiones a la prensa, lo que significa un ataque cada 14 horas, en sus palabras.

Complementó que los asesinatos a periodistas se han mantenido en cuanto a cantidad en México desde el 2000, y “esté quién esté en el Gobierno” no se ha podido corregir dicho problema; sin embargo, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la violencia ha aumentado a través del discurso, y eso preocupa a Artículo 19, ya que “no ayuda” que a través de las principales autoridades del país se hagan comentarios despectivos a la prensa.

Otro problema es que, de acuerdo con el especialista, en muchos casos se niega la violencia a nivel crítico que viven los periodistas en México y también se niega una responsabilidad de la autoridad sobre el tema.

“Agregar un discurso que prácticamente justifica que (los periodistas) sean adversarios no ayuda, no podemos decir que hay un vínculo causal pero tampoco abona, y de hecho posiblemente genera una repercusión de efecto cascada, donde más personas utilizan ese discurso, ahora bien, el ejemplo Federal es el más notorio con el presidente de las mañaneras, pero lo vemos ya en todos los niveles (de gobierno)”, explicó Pedro Cárdenas.

Por otra parte, el coordinador de protección a periodistas de Artículo 19 argumentó que apenas en 2021 hubo al menos 71 ataques del presidente López Obrador a la prensa, en los que se refirió a los comunicadores como “chayoteros o vendidos”, por mencionar algunos ejemplos.

“Que la población escuché eso hace que eventualmente genere un discurso en el que se cree que están vendidos, ¿Dónde estamos para verdaderamente intentar corregir eso, en vez de decir que nada más es el discurso cuando no me gusta que se me critique? Ahí si hay una situación política característica de esta administración”, apuntó Cárdenas.

Gobierno tiene la obligación de ser más tolerante a críticas de periodistas

El representante de Artículo 19 explicó en La Silla Roja que hay un “umbral de tolerancia” que deben tener los representantes de gobierno ante las críticas periodísticas en vez de generar ataques hacia la propia prensa por descontento de señalamientos.

Dicho umbral de tolerancia a críticas que deben tener los funcionarios públicos se deben a que estos se colocaron en una posición de gobernanza o representación pública para resolver problemas de la ciudadanía, y con el dinero de los impuestos se paga su sueldo.

Por lo anterior, el Estado le debe veracidad a la gente, así como la tolerancia a críticas y preguntas que les puedan ser incómodas.

¿Por qué matan a más periodistas en zonas rurales?

Salvador Camarena, periodista de El Financiero, cuestionó sobre los asesinatos a periodistas y por qué una gran mayoría de estos ocurren en comunidades rurales y no en grandes ciudades. Pedro Cárdenas respondió que hay al menos tres razones principales: