AMLO responde a ‘Alito’ Moreno tras solicitud de desafuero: ‘No hay persecución política’

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó encabezar una persecución política en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien acusó a Morena de instigar la solicitud de su desafuero.

“Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política y a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente”, sostuvo el mandatario.

Agregó que su gobierno no persigue a nadie pues “no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales”.

Tras ser cuestionado sobre la solicitud del desafuero del líder priista durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador se desmarcó y comentó que es un asunto que le compete a la Fiscalía General del Estado de Campeche.

“Es una autoridad independiente, soberana que tiene facultades para investigar y proceder”, señaló.

Luego de que 'Alito' Moreno, dirigente del PRI, señaló que "de Morena no espero justicia, espero venganza", tras la solicitud de desafuero que presentó el fiscal Renato Sales, @lopezobrador_ aseguró que su gobierno no lleva a cabo ninguna persecución política. pic.twitter.com/WFETayWU7s — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 17, 2022

El fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia, solicitó formalmente este martes ante la Cámara de Diputados el desafuero del diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas por el delito de enriquecimiento ilícito.

Renato Sales detalló durante su visita al Palacio Legislativo de San Lázaro que la carpeta de investigación y la solicitud de desafuero tienen que ver con el cateo de las propiedades que Alejandro Moreno tiene a su nombre y de sus familiares en un exclusivo fraccionamiento del estado de Campeche.

‘Alito’ Moreno acusa a Morena de venganza

Al conocer la solicitud de desafuero del fiscal de Campeche, Alejandro Moreno reaccionó y señaló al gobierno de Morena de mostrar “la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores”.

En un video que subió a sus redes sociales, el priista desafió y afirmó “aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”.

Insistió que “de Morena lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción, porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio. El peor sexenio de la historia de México”.

“Estoy dispuesto a todo, hasta dar mi vida, por defender a México y no permitir que instauren una dictadura”, remarcó.

Con información de Víctor Chávez.