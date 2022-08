Ebrard le apuesta a la tecnología para desarrollo económico

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México debe avanzar en el desarrollo tecnológico si es que se quiere generar desarrollo económico.

Según Ebrard, hay que seguir el ejemplo de la India, cuya economía ha crecido 8 por ciento en los últimos años gracias a que se digitalizaron sus procesos.

“Si tu sales a la calle y compras unas garnachas, la señora que te cobra tiene su maquinita y tú tienes que pagar con tarjeta. Casi no usan el efectivo, es una economía de datos absolutamente”, detalló.

De igual forma sostuvo que México se debe enfocar en el desarrollo tecnológico en general, y puso como ejemplo a la compañía china de telecomunicaciones, Huawei.

“La empresa Huawei hoy vale más que Petróleos Mexicanos, que es la empresa más grande de México”, detalló Ebrard.

“Esto sintetiza que el futuro de México no está en otro lugar más que en eso, o desarrollamos patentes de innovación, desarrollo tecnológico y capacidad digital, o no vamos a pasar de 10 dólares per cápita en los ingresos”, sostuvo.

Por otro lado, Cao Jibin, representante regional de Huawei Latinoamérica, aseguró que la empresa está dispuesta a trabajar con la Cancillería para que nadie se quede atrás y más personas puedan disfrutar de los beneficios de la tecnología.

“La participación del gobierno es fundamental y estamos dispuestos a trabajar con la Secretaría de Relaciones Exteriores para crear un ambiente productivo que no deje a nadie atrás”, aseguró Jibin.

Los mensajes los dieron durante la inauguración del foro de Inteligencia Artificial, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.