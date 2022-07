Ebrard pone ‘manos a la obra’ en diálogos con EU y Canadá: ‘Habrá energía accesible para todos’

Ya estamos trabajando con el equipo mexicano para identificar claramente cuáles son los argumentos, contestarlos e iniciar ese diálogo con Estados Unidos y Canadá, adelantó este miércoles 27 de julio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, el canciller mexicano aseguró que el grupo de expertos nacionales, que abordará las políticas energéticas de México, estará liderado por la Secretaría de Economía, ya que tiene las potestades legales.

“Nos estamos preparando para el proceso de consultas en el que ya estamos, con Estados Unidos por un lado, Canadá por el otro, respecto a diferentes medidas que ha tomado el Gobierno de México en materia de energía eléctrica y en general de energía”, dijo.

También explicó que este proceso de consulta está organizado o está pensado para que “tengas un diálogo, entender qué es lo que tu contraparte plantea y tratar de llegar a algún tipo de acercamiento antes de ir a un panel”.

Incluso, en la grabación agregó: “¡Vamos a defender a México! Para que sigamos teniendo energía accesible para todos y todas”.

México no violó el capítulo 8 sobre energía del T-MEC

Tras los reclamos de que México está violentando el capítulo 8 del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que este capítulo no está en revisión y solo se tendría que analizar transversalmente.

“El capítulo 8 del T-MEC no está en revisión, como el Presidente lo leyó es tal cual es y ahí hay más capítulos, hay temas que pueden ser transversales o no. La autonomía de México de qué hacer con su Constitución en términos de la autonomía no está en tela de juicio”, dijo la funcionaria pública en entrevista radiofónica.

En este sentido, señaló que lo que tienen que revisar es la transversalidad y lo que están interpretando los Estados Unidos, qué es la parte que quieren que se revise en el tema de la consulta por el sector energético.