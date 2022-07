México no violó el capítulo 8 sobre energía del T-MEC; ‘no está en tela de juicio’, dice Clouthier

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que México no violó el capítulo 8 del T-MEC. (cuartoscuro)

Tras los reclamos de que México está violentando el capítulo 8 del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que este capítulo no está en revisión y solo se tendría que analizar transversalmente.

“El capítulo 8 del T-MEC no está en revisión, como el Presidente lo leyó es tal cual es y ahí hay más capítulos, hay temas que pueden ser transversales o no. La autonomía de México de qué hacer con su Constitución en términos de la autonomía no está en tela de juicio”, dijo la funcionaria pública en entrevista radiofónica.

En este sentido, señaló que lo que tienen que revisar es la transversalidad y lo que están interpretando los Estados Unidos, qué es la parte que quieren que se revise en el tema de la consulta por el sector energético.

“En mi opinión, el T-MEC tiene muchos capítulos que tienen que ser analizados y vistos, y analizar parte por parte qué es lo que Estados Unidos está pidiendo o está interpretando que no se está cumpliendo como ellos lo ponen por parte de México”, comentó.

Destacó que a partir de un análisis más exhaustivo se dará una respuesta de si México está o no cumpliendo el acuerdo.

“No tenemos la respuesta en este momento porque no hemos hecho el análisis propiamente de todos los temas que están poniendo ellos (EU) en la mesa donde ellos interpretan que no estamos cumpliendo”, respondió a la pregunta sobre si México está incumpliendo el acuerdo en temas de energía.

El artículo 8 del T-MEC señala que las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos.