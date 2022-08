Esto dijo AMLO sobre acusación de la ‘Reina del Pacífico’ vs. Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado este miércoles sobre el proceder del Gobierno Federal ante las acusaciones de Sandra Ávila Beltrán, alias ‘La Reina del Pacífico’, en contra de Felipe Calderón por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Al ser inquirido sobre una posible investigación de los ingresos del expresidente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Obrador se deslindó del caso y dijo que la autoridad correspondiente actuaría al respecto.

“Ya diste a conocer lo que declaró esta señora y ya la autoridad competente tiene que resolverlo”, respondió brevemente al periodista.

Sobre las constantes críticas emitidas por parte de Calderón, el mandatario aseguró que no representan un problema para él.

“No hay ningún problema, de veras, yo tengo un escudo...mi escudo protector es mi autoridad moral, es mi honestidad y mi ángel de la guarda es el pueblo”, comentó a manera de burla pues aclaró que esto serviría de carnada para sus adversarios.

“A ver qué van a decir los críticos, para que tengan elementos”, agregó.

Sobre las declaraciones de Sandra Ávila Beltrán, 'La Reina del Pacífico', quien señaló a Felipe Calderón de tener vínculos con el narcotráfico y de utilizarla como chivo expiatorio, el presidente @lopezobrador_ dijo que "ya la autoridad competente tiene que resolverlo". pic.twitter.com/nEq3ZVkf3j — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 3, 2022

El mandatario pidió serenidad ante el constante golpeteo entre actores políticos y comentó que mientras no se haya incurrido en actos ilícitos no hay nada qué temer.

“Que cada quien esté tranquilo, no preocuparnos, hay que relajarnos, si está uno bien con la conciencia que es el principal tribunal no hay nada qué temer, ser congruentes, actuar con rectitud, con principios, con ideales, no mentir, no robar, no traicionar, eso es lo más importante”.

AMLO descarta proceder contra expresidentes

Minutos antes de hablar sobre el caso de Felipe Calderón, López Obrador subrayó que no incidirá en contra de expresidentes a menos que “el pueblo lo pida”.

Esto después de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer los delitos por los que investiga a Enrique Peña Nieto.

Tras ser cuestionado sobre su postura al respecto, reiteró que no presentará denuncias en contra de sus antecesores.

“Mi opinión era que miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción...que no nos quedáramos anclados en el pasado con denuncias y que predominara la venganza”.

El mandatario adelantó que no solicitará el regreso de Peña Nieto a México para enfrentar la justicia pues esa decisión está a cargo de la FGR.

“Eso lo decide la Fiscalía, no es mi fuerte la venganza, no solo es Peña es también Calderón, sino ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón o en contra de Fox o de Zedillo o de Salinas, alguna vez las presenté pero ya están en los archivos”.

¿De qué acuso la ‘Reina del Pacífico’ a Felipe Calderón?

Sandra Ávila Beltrán acusó al expresidente Felipe Calderón de enriquecerse gracias a sus vínculos con el narcotráfico y de fabricarle un delito para salvaguardar su figura presidencial.

“Fui su chivo expiatorio y me fabricó un delito para sentirse un buen presidente, un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, mucha de su fortuna que tiene ahora que goza su esposa y su familia es del narcotráfico”, refirió Ávila Beltrán en el podcast de YouTube Doble G.

Sandra, quien enfrentó acusaciones por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico en México y Estados Unidos, calificó a la administración de Calderón como una de las más crueles por las altas cifras de homicidios registradas en el periodo de 2006 a 2012.

“Quiero decirle especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México (...) ha sido el más sangriento, el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley”.

También hizo referencia a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en ese sexenio y quien está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

“¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no? (...) eran socios y me destruyó la vida, las ganas de vivir, destruyó a mi madre que le causó la muerte, ¿quién lo juzga? ¿quién lo castiga? Por ser expresidente, eso no le quita que fue asesino y un narcotraficante”.